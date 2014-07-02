Φίλτρο ΗEPA 12
Το υψηλής απόδοσης φίλτρο HEPA συγκρατεί σωματίδια γύρης, σπόρους, βακτήρια και εκκρίσεις ζωυφίων.Κατακρατά 99.9% όλων των σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα από 0,3 µm.
Ιδανικό για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες και λατρεύουν τον φρέσκο αέρα: φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA 12 (EN1822:1998) συγκρατεί αξιόπιστα σωματίδια γύρης, σπόρους, βακτήρια και εκκρίσεις ζωυφίων. Διενεργεί αξιόπιστη και αποτελεσματική φίλτρανση αλλεργιογόνων σωματιδίων και σκόνης και εγγυάται απόλυτη καθαριότητα. Ο εξερχόμενος αέρας είναι καθαρότερος από τον αέρα της ατμόσφαιρας. καθώς το φίλτρο HEPA κατακρατά 99.9% όλων των σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα από 0,3 μm. Αποτελεί την ιδανική λύση για άτομα για τα οποία απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές υγιεινής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχύς φιλτραρίσματος υψηλής απόδοσης
- Φιλτράρισμα γύρης, μυκήτων, βακτηρίων και ακαθαρσιών ακάρεων.
- Αξιόπιστο φιλτράρισμα αλλεργιογόνων και σκόνης.
Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες
- Συλλέγεται το 99,9% 0,3% όλων των αλλεργιογόνων σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα από 0,3 µm.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|158 x 105 x 22