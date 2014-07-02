Ιδανικό για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες και λατρεύουν τον φρέσκο αέρα: φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA 12 (EN1822:1998) συγκρατεί αξιόπιστα σωματίδια γύρης, σπόρους, βακτήρια και εκκρίσεις ζωυφίων. Διενεργεί αξιόπιστη και αποτελεσματική φίλτρανση αλλεργιογόνων σωματιδίων και σκόνης και εγγυάται απόλυτη καθαριότητα. Ο εξερχόμενος αέρας είναι καθαρότερος από τον αέρα της ατμόσφαιρας. καθώς το φίλτρο HEPA κατακρατά 99.9% όλων των σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα από 0,3 μm. Αποτελεί την ιδανική λύση για άτομα για τα οποία απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές υγιεινής.