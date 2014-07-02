Κάνη αφρού, 1200 l/h -
Κοντή, βολική κάνη αφρού με ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού και δεξαμενή απορρυπαντικού 1 λίτρου. Ιδανική για τον καθαρισμό αυτοκινήτων χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της.
Κοντή, βολική κάνη αφρού με ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού και δεξαμενή απορρυπαντικού 1 λίτρου. Η κάνη αφρού Kärcher είναι ιδανική για τον καθαρισμό αυτοκινήτων χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της. Επιπλέον χαρακτηριστικά: Περιστρεφόμενος σύνδεσμος (M 22 x 1,5) και μεταβλητή δοσολογία απορρυπαντικού από τον έλεγχο στην κάνη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|max. 1200
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7