Κοντή, βολική κάνη αφρού με ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού και δεξαμενή απορρυπαντικού 1 λίτρου. Η κάνη αφρού Kärcher είναι ιδανική για τον καθαρισμό αυτοκινήτων χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της. Επιπλέον χαρακτηριστικά: Περιστρεφόμενος σύνδεσμος (M 22 x 1,5) και μεταβλητή δοσολογία απορρυπαντικού από τον έλεγχο στην κάνη.