Κιτ ανέμης σωλήνα για HD αυτόνομα πετρελαίου, 30 m

Κιτ καρουλιού σωλήνα για στερέωση στη μονάδα. Η ιδανική λύση για ασφαλή αποθήκευση των σωλήνων υψηλής πίεσης και εξοικονόμηση χώρου.

Κιτ καρουλιού σωλήνα για στερέωση στη μονάδα. Η ιδανική λύση για ασφαλή αποθήκευση των σωλήνων υψηλής πίεσης και εξοικονόμηση χώρου. Συνδέεται σε μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Επίσης, περιστρέφεται υπό πίεση. Σύνδεσμος: 22 x 1,5.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 30
Χρώμα μαύρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 7,5

Πεδίο προμήθειας

  • Ανέμη
  • Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης
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