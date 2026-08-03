Κιτ αυτόματης ανέμης σωλήνα για HDS C

Πλήρες κιτ εξαρτημάτων καρουλιού σωλήνα για την κατηγορία HDS compact. Απλή εγκατάσταση και προσβασιμότητα όλων των λειτουργιών της μονάδας. Προσφέρει μέγιστη άνεση κατά το τύλιγμα και το ξετύλιγμα του σωλήνα υψηλής πίεσης (HP). Περιέχει: Αυτόματο καρούλι σωλήνα, σωλήνα ΗΡ και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης.