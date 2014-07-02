Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 450 mm
Κυλινδρική βούρτσα, πράσινη, σκληρή. Μήκος: 450 χιλ. Μηχανισμός τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικός στη φθορά. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.
Κυλινδρική βούρτσα (πράσινη, σκληρή) με ανθεκτικό στη φθορά μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού, μήκους 450 χιλ. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Κατάλληλη μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|πράσινο
|Μήκος (mm)
|450
|Βαθμός σκληρότητας
|σκληρό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3