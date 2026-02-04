Μηχανή περιποίησης δαπέδου BR 45/22 C Bp Pack
Απόλυτα εξοπλισμένη μηχανή περιποίησης δαπέδων BR 45/22 C Bp Pack. Με περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας και τεχνολογία KART για μέγιστη ευελιξία και μεγάλη επιφάνεια καθαρισμού.
Ακόμη και σε μεγαλύτερες επιφάνειες, πρακτικά ορισμένοι χώροι είναι στενότεροι και με χαμηλότερο ύψος. Η μηχανή περιποίησης δαπέδων BR 45/22 C Bp είναι η ιδανική επιλογή για αυτές τις περιπτώσεις. Εξοπλισμένη με κεφαλή με τεχνολογία KART (Kärcher Advanced Response Technology), είναι περιστρεφόμενη κατά 200ο προς όλες τις κατευθύνσεις, έχει μεγάλο πλάτος εργασίας, είναι ιδιαίτερα ευέλικτη και τελικά ιδανική για επιφάνειες με πολλά αντικείμενα. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση της βούρτσας και των μάκτρων, τα οποία είναι συνεχώς κάθετα προς την κατεύθυνση πορείας, εξασφαλίζει αύξηση στην περιοχή απόδοσης και ομοιόμορφο αποτέλεσμα καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη κεφαλή βούρτσας +/- 200° με τεχνολογία KARTΜε μεγάλη ευελιξία, ακόμα και σε χώρους με πολλά έπιπλα και στροφές/γωνίες. Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία. Εύκολος καθαρισμός και σκούπισμα με εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση.
Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσηςΧωρίς ανάγκη για συντήρηση και με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 3 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις συμβατικές μπαταρίες Δυνατότητα για ενδιάμεση ή μερική φόρτιση εάν χρειαστεί Πλυ σύντομοι χρόνοι φόρτισης (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, φόρτιση κατά το μισό σε 1 ώρα)
Λειτουργία eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειαςΜειώνει τη χρήση ενέργειας και επεκτείνει το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας έως και 50%. μειώνει το θόρυβο λειτουργίας έως 40% Η εξοικονόμηση ενέργειας μειώνει επίσης το συνολικό CO₂ αποτύπωμα του μηχανήμταος.
Compact σχεδιασμός μηχανήματος
- Είναι εφικτό να απομακρύνεται από τοίχους με γωνία 90°.
- Η απουσία προεξοχών στο μηχάνημα κάνει το χειρισμό του ευκολότερο
Πολύ ελαφρύ
- Περίπου 35% ελαφρύτερο σε σχέση με τα μηχανήματα της αγοράς
- Είναι εφικτό να μεταφερθεί επάνω σε σκάλες και σκαλοπάτια.
- Η μεταφορά είναι αισθητά ευκολότερη, ακόμη και σε μικρά οχήματα
Πτυσσόμενο τιμόνι
- Κάνει την αποθήκευση πιο εύκολη
- Επίσης κατάλληλη για μεταφορά σε μικρά μηχανήματα
Χειρολαβή ρυθμιζόμενου ύψους
- Ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το ύψος του χειριστή.
Περιλαμβάνει ισχυρό ενσωματωμένο φορτιστή
- Η φόρτιση της μπαταρίας είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα). Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Ο φορτιστής απενεργοποιείται αυτόματα και τίθεται σε λειτουργία standby, για εξοικονόμηση ενέργειας.
Σύστημα κυλινδρικών βουρτσών (roller)
- Η υψηλή πίεση επαφής εξασφαλίζει την αφαίρεση της επίμονης βρωμιάς.
- Η μηχανή είναι κατάλληλη και για τραχείες επιφάνειες.
- Πολύ καλά, ομοιόμορφα καθαριστικά αποτελέσματα
Με λειτουργία σκουπίσματος
- Αποτελεσματικό σκούπισμα, τρίψιμο και αναρρόφηση σε μία μόνο λειτουργία.
- Απομακρύνει ακόμα και μικρέςπέτρες, πριονίδια και άλλους ρύπους.
- Προωθεί η βέλτιστη λειτουργία του μάκτρου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Μπαταρία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
|Πλάτος εργασίας βουρτσών (mm)
|450
|Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση (mm)
|500
|Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού (l)
|22 / 22
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική (m²/h)
|1800
|Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική (m²/h)
|1260
|Τύπος μπαταρίας
|Li-Ion
|Μπαταρία (V/Ah)
|25,2 / 42
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2
|Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας (h)
|max. 5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)
|750 - 1050
|Πίεση επαφής βούρτσας (g/cm²)
|100 - 150
|Πλάτος στροφής διαδρόμου (mm)
|1118
|Κατανάλωση νερού (l/min)
|1
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|66,5
|Τάση (V)
|25,2
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|έως και 550
|Χρώμα
|ανθρακί
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|70
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|866 x 530 x 1061
Πεδίο προμήθειας
- Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)
- Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.
- Τροχοί μεταφοράς
- Ίσιο μάκτρο: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Σύστημα 2 κάδων
- Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής