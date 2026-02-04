Ακόμη και σε μεγαλύτερες επιφάνειες, πρακτικά ορισμένοι χώροι είναι στενότεροι και με χαμηλότερο ύψος. Η μηχανή περιποίησης δαπέδων BR 45/22 C Bp είναι η ιδανική επιλογή για αυτές τις περιπτώσεις. Εξοπλισμένη με κεφαλή με τεχνολογία KART (Kärcher Advanced Response Technology), είναι περιστρεφόμενη κατά 200ο προς όλες τις κατευθύνσεις, έχει μεγάλο πλάτος εργασίας, είναι ιδιαίτερα ευέλικτη και τελικά ιδανική για επιφάνειες με πολλά αντικείμενα. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση της βούρτσας και των μάκτρων, τα οποία είναι συνεχώς κάθετα προς την κατεύθυνση πορείας, εξασφαλίζει αύξηση στην περιοχή απόδοσης και ομοιόμορφο αποτέλεσμα καθαρισμού.