Λάστιχα μάκτρου WV 1 (250 mm)

Για την αντικατάσταση των λάστιχων των μάκτρων των Συστημάτων Καθαρισμού Τζαμιών WV 1. Για καθαριότητα χωρίς γραμμές σε όλες τις λείες επιφάνειες – δεν αφήνει σταγόνες.

Τα λάστιχα του μάκτρου του συστήματος καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία αντικαθίστανται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας πάντοτε καθαριότητα όλων των λείων επιφανειών χωρίς ίχνη – χωρίς στάξιμο νερού.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γρήγορη αντικατάσταση της λεπίδας της σπάτουλας.
  • Για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς γραμμές και σταξίματα σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Μαλακό χείλος σιλικόνης
  • Καθαρισμός χωρίς γραμμές.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 2
Χρώμα μαύρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 250 x 5 x 45
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Λεία επιφάνειες
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Καθρέφτες
  • Πλακάκια
  • Καμπίνα ντους/μπανιέρα
  • Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
  • Συμπύκνωση
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα / Μονάδες παραγωγής ενέργειας μπαλκονιών