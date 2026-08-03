Τα λάστιχα του μάκτρου του συστήματος καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία αντικαθίστανται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας πάντοτε καθαριότητα όλων των λείων επιφανειών χωρίς ίχνη – χωρίς στάξιμο νερού.