Λάστιχα μάκτρου WV 1 (250 mm)
Για την αντικατάσταση των λάστιχων των μάκτρων των Συστημάτων Καθαρισμού Τζαμιών WV 1. Για καθαριότητα χωρίς γραμμές σε όλες τις λείες επιφάνειες – δεν αφήνει σταγόνες.
Τα λάστιχα του μάκτρου του συστήματος καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία αντικαθίστανται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας πάντοτε καθαριότητα όλων των λείων επιφανειών χωρίς ίχνη – χωρίς στάξιμο νερού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γρήγορη αντικατάσταση της λεπίδας της σπάτουλας.
- Για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς γραμμές και σταξίματα σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Μαλακό χείλος σιλικόνης
- Καθαρισμός χωρίς γραμμές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|250 x 5 x 45
Πεδία εφαρμογής
- Λεία επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Συμπύκνωση
- Φωτοβολταϊκά συστήματα / Μονάδες παραγωγής ενέργειας μπαλκονιών