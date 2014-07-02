Λάστιχο μάκτρου WV 2 / WV 5, στενό, 170 mm

Για την αντικατάσταση των λάστιχων μάκτρου των συστημάτων καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 και WVP 10. Για καθαριότητα χωρίς γραμμές σε όλες τις λείες επιφάνειες – χωρίς νερό που στάζει.

Τα λάστιχα του μάκτρου (170 mm) του συστήματος καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία WV 6 αντικαθίστανται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας πάντοτε αψεγάδιαστη καθαριότητα όλων των λείων επιφανειών – χωρίς στάξιμο νερού.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γρήγορη αντικατάσταση της λεπίδας της σπάτουλας.
  • Για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς γραμμές και σταξίματα σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Μαλακό χείλος σιλικόνης
  • Καθαρισμός χωρίς γραμμές.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 2
Χρώμα μαύρο
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 170 x 42 x 5
Πεδία εφαρμογής
  • Υαλότουβλα
  • Λεία επιφάνειες
  • Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
  • Καθρέφτες
  • Πλακάκια
  • Καμπίνα ντους/μπανιέρα
  • Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
  • Συμπύκνωση
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα / Μονάδες παραγωγής ενέργειας μπαλκονιών