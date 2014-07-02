Λάστιχο μάκτρου WV 2 / WV 5, στενό, 170 mm
Για την αντικατάσταση των λάστιχων μάκτρου των συστημάτων καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 και WVP 10. Για καθαριότητα χωρίς γραμμές σε όλες τις λείες επιφάνειες – χωρίς νερό που στάζει.
Τα λάστιχα του μάκτρου (170 mm) του συστήματος καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία WV 6 αντικαθίστανται γρήγορα και εύκολα, εξασφαλίζοντας πάντοτε αψεγάδιαστη καθαριότητα όλων των λείων επιφανειών – χωρίς στάξιμο νερού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γρήγορη αντικατάσταση της λεπίδας της σπάτουλας.
- Για άψογα αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς γραμμές και σταξίματα σε όλες τις λείες επιφάνειες.
Μαλακό χείλος σιλικόνης
- Καθαρισμός χωρίς γραμμές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|2
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|170 x 42 x 5
Πεδία εφαρμογής
- Υαλότουβλα
- Λεία επιφάνειες
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Καθρέφτες
- Πλακάκια
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Συμπύκνωση
- Φωτοβολταϊκά συστήματα / Μονάδες παραγωγής ενέργειας μπαλκονιών