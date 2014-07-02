Λάστιχο μάκτρου WV 2 / WV 5, στενό, 170 mm

Για την αντικατάσταση των λάστιχων μάκτρου των συστημάτων καθαρισμού τζαμιών με μπαταρία WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 και WVP 10. Για καθαριότητα χωρίς γραμμές σε όλες τις λείες επιφάνειες – χωρίς νερό που στάζει.