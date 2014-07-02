Σετ αντικατάστασης δακτυλίου κυκλικής διατομής για εύκολη αντικατάσταση των δακτυλίων κυκλικής διατομής για διάφορα εξαρτήματα ατμοκαθαριστή. Περιλαμβάνει κλείδωμα ασφαλείας, μικρό ακροφύσιο, προέκταση, εύκαμπτο σωλήνα ατμού και σιδερένια σύνδεση. Χρήσιμο σετ ανταλλακτικών για αδιάλειπτη χρήση.