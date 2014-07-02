Σετ αντικατάστασης δακτυλίων
Για εύκολη αντικατάσταση σε ένα πλήθος εξαρτημάτων του ατμοσυστήματος.
Σετ αντικατάστασης δακτυλίου κυκλικής διατομής για εύκολη αντικατάσταση των δακτυλίων κυκλικής διατομής για διάφορα εξαρτήματα ατμοκαθαριστή. Περιλαμβάνει κλείδωμα ασφαλείας, μικρό ακροφύσιο, προέκταση, εύκαμπτο σωλήνα ατμού και σιδερένια σύνδεση. Χρήσιμο σετ ανταλλακτικών για αδιάλειπτη χρήση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λαστιχένιοι δακτύλιοι κυκλικής διατομής
- Για την αντικατάσταση των φθαρμένων ή απολεσθέντων ροδελών των εξαρτημάτων ατμοκαθαριστή
- Για στεγανοποίηση ανάμεσα στα ακροφύσια
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|200 x 125 x 30