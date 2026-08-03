Σετ κυλίνδρων πολλαπλών επιφανειών, γκρι
Σετ κυλίνδρων μικροϊνών 2 εξαρτημάτων για απαλό υγρό καθαρισμό και περιποίηση όλων των σκληρών δαπέδων. Χωρίς χνούδια, απορροφητική και ανθεκτική στη φθορά. Πλένεται στο πλυντήριο έως τους 60 °C.
Καθαριότητα εις διπλούν: Το σετ κυλίνδρων μικροϊνών 2 εξαρτημάτων για το μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων FC 5 επιτρέπει τον απαλό υγρό καθαρισμό και τη συντήρηση όλων των δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων των παρκέ. Οι υψηλής ποιότητας κύλινδροι μικροϊνών δεν αφήνουν χνούδια, είναι ισχυροί και ανθεκτικοί στη φθορά. Οι κύλινδροι μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 60 °C. Οι κύλινδροι είναι διαθέσιμοι σε δύο χρώματα: κίτρινο και γκρι. Το διαφορετικό χρώμα σημαίνει ότι οι κύλινδροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές εργασίες, για παράδειγμα, ο ένας κύλινδρος στο μπάνιο και ο άλλος στην κουζίνα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
100% μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Δύο διαφορετικά χρώματα (κίτρινο, γκρι)
- Εργασίες υγιεινής σε πολλούς χώρους εφαρμογής (χώροι υγιεινής, κουζίνα, εξαρτήματα κ.λπ.).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|300 x 60 x 60
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βερνικωμένο παρκέ