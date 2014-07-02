Απόλυτη καθαριότητα σε όλο μπάνιο – δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το κιτ πανιού ατμοκαθαριστή της Kärcher. Το κιτ πανιών μικροϊνών περιλαμβάνει δύο ειδικά πανιά καθαρισμού δαπέδου από μικροΐνες για το ακροφύσιο χειρός που είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση του ατμοκαθαριστή στο μπάνιο. Το επιπλέον λειαντικό πανί μικροϊνών απομακρύνει τα επίμονα άλατα και τα υπολείμματα σαπουνιού γρήγορα και αξιόπιστα. Και το επιπλέον πανί γυαλίσματος μικροϊνών είναι ιδανικό για το γυάλισμα καθρεφτών και άλλων λείων επιφανειών.