Σετ πανάκια μικροινών για το μπάνιο
Το σετ πανιών περιέχει διάφορα πανιά από μικροΐνες για χρήση του ατμοκαθαριστή στο μπάνιο.
Απόλυτη καθαριότητα σε όλο μπάνιο – δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το κιτ πανιού ατμοκαθαριστή της Kärcher. Το κιτ πανιών μικροϊνών περιλαμβάνει δύο ειδικά πανιά καθαρισμού δαπέδου από μικροΐνες για το ακροφύσιο χειρός που είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση του ατμοκαθαριστή στο μπάνιο. Το επιπλέον λειαντικό πανί μικροϊνών απομακρύνει τα επίμονα άλατα και τα υπολείμματα σαπουνιού γρήγορα και αξιόπιστα. Και το επιπλέον πανί γυαλίσματος μικροϊνών είναι ιδανικό για το γυάλισμα καθρεφτών και άλλων λείων επιφανειών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λειαντικό πανί μικροϊνών για το ακροφύσιο χειρός με λειαντικές και απαλές μικροΐνες
- Λειαντικές ίνες για βέλτιστη απομάκρυνση των αλάτων.
- Οι μαλακές μικροΐνες του πανιού απορροφούν ιδανικά τη βρωμιά.
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.
Πανί γυαλίσματος από μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Γυάλισμα χωρίς γραμμές, πολύ καλή απορρόφηση νερού.
Απαλό πανί δαπέδου από υψηλής ποιότητας μαλακό ύφασμα μικροϊνών
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων, πολύ καλή συλλογή, οι μικροΐνες εγγυώνται καλά αποτελέσματα καθαρισμού σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|400 x 110 x 6
Πεδία εφαρμογής
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Καθρέφτες
- Νιπτήρες
- Βρύσες
- Σκληρά δάπεδα