Πρακτικό σετ στρογγυλών βουρτσών σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές χρήσεις. Οι βούρτσες είναι διαθέσιμες σε διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές χρήσεις. Οι βούρτσες διαφορετικού χρώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μπάνιο, την κουζίνα κ.λπ. Εύκαμπτες βούρτσες ατμού ιδανικές για οικιακή χρήση. Οι βούρτσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με: το SV 1902 και το SV 1802.