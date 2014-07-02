Σετ στρογγυλής βούρτσας (4 τεμαχίων)
Τέσσερις διαφορετικές χρωματιστές βούρτσες για διαφορετικές χρήσεις
Πρακτικό σετ στρογγυλών βουρτσών σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές χρήσεις. Οι βούρτσες είναι διαθέσιμες σε διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές χρήσεις. Οι βούρτσες διαφορετικού χρώματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μπάνιο, την κουζίνα κ.λπ. Εύκαμπτες βούρτσες ατμού ιδανικές για οικιακή χρήση. Οι βούρτσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με: το SV 1902 και το SV 1802.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
4 διαφορετικά χρώματα
- Εργασίες υγιεινής σε διάφορα πεδία εφαρμογής (χώροι υγιεινής, κουζίνα, ενώσεις κ.λπ.)
Υψηλής ποιότητας υλικό των τριχών
- Εύκολη απομάκρυνση στερεών ρύπων
- Αργή τριβή των τριχών, μεγάλη διάρκεια ζωής
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|30 x 30 x 40
Πεδία εφαρμογής
- Μπάνιο
- Βρύσες
- Καθαρισμός αποχετεύσεων
- Νεροχύτης/νιπτήρας
- WC
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα