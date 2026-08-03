Σωλήνας προέκτασης SC 1
Με τον εύκαμπτο σωλήνα προέκτασης για το SC 1 μπορούν να καθαριστούν εύκολα ακόμα και τα δυσπρόσιτα σημεία, όπως οι γωνίες και οι εσοχές.
Με τον εύκαμπτο σωλήνα προέκτασης SC μπορούν να καθαριστούν εύκολα ακόμα και τα δυσπρόσιτα σημεία, όπως οι γωνίες και οι εσοχές. Τα άλλα εξαρτήματα (χειροκίνητο ακροφύσιο, ακροφύσιο ισχύος κ.λπ.) μπορούν να συνδεθούν εύκολα οποτεδήποτε.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμβατό με άλλα εξαρτήματα
- Σύνδεση των εξαρτημάτων ανάλογα με τις ανάγκες, όπως χειροκίνητο ακροφύσιο, στρογγυλή βούρτσα ή ακροφύσιο ισχύος στον εύκαμπτο σωλήνα προέκτασης.
Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης για ξεκούραστο καθαρισμό
- Εύκολος καθαρισμός δυσπρόσιτων σημείων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|375 x 51 x 220
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Καθαρισμός αποχετεύσεων
- Νεροχύτης/νιπτήρας
- Βρύσες
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Μπάνιο