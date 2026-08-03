Με τον εύκαμπτο σωλήνα προέκτασης SC μπορούν να καθαριστούν εύκολα ακόμα και τα δυσπρόσιτα σημεία, όπως οι γωνίες και οι εσοχές. Τα άλλα εξαρτήματα (χειροκίνητο ακροφύσιο, ακροφύσιο ισχύος κ.λπ.) μπορούν να συνδεθούν εύκολα οποτεδήποτε.