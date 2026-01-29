Ατμοκαθαριστής SC 1 EasyFix
Η συμπαγής ατμοσφουγγαρίστρα SC 1 2-σε-1 EasyFix είναι ιδανική για γρήγορο ενδιάμεσο καθαρισμό χωρίς χημικά και, χάρη στο συνοδευτικό ακροφύσιο δαπέδου EasyFix, μπορεί ακόμη και να σκουπίσει το δάπεδο.
Η συμπαγής ατμοσφουγγαρίστρα ατμού Kärcher SC 1 EasyFix 2 σε 1 (με σετ καθαρισμού δαπέδου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στο σπίτι και καθαρίζει χωρίς τη χρήση χημικών. Ο σχολαστικός καθαρισμός με την ατμοσφουγγαρίστρα Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της, η συσκευή είναι ιδανική για γρήγορο και σχολαστικό ενδιάμεσο καθαρισμό. Όταν τελειώσεις, μπορεί να αποθηκευτεί ακριβώς εκεί που χρειάζεται, χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Είτε πρόκειται για τον καθαρισμό εξαρτημάτων, πλακιδίων, εστιών, απορροφητήρων είτε για τις πιο μικρές ρωγμές και κόγχες - ο ισχυρός ατμός και η εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα. Χάρη στο σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix, ο πρακτικός ατμοκαθαριστής χειρός μπορεί να μετατραπεί σε ελάχιστο χρόνο για τον καθαρισμό δαπέδων. Ακόμη και οι επίμονοι ρύποι και οι εναποθέσεις λίπους απομακρύνονται στη στιγμή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρή πίεση ατμού 3 bar
Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί καθαρισμού δαπέδου
Μικρό, εύχρηστο και εύκολο στην αποθήκευση
Παιδικό κλείδωμα στη συσκευή
Πανί καθαρισμού δαπέδου και κάλυμμα για το ακροφύσιο χειρός
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πιστοποιητικό ελέγχου¹⁾
|Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού¹⁾ και το 99.99% των βακτηρίων²⁾
|Απόδοση ανά γέμισμα κάδου (m²)
|περίπου 20
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1200
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 3
|Μήκος καλωδίου (m)
|4
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|3
|Χωρητικότητα λέβητα (l)
|0,2
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β) μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara). / ²⁾ Με τον σχολαστικό καθαρισμό με τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).
Πεδίο προμήθειας
- Πανί γενικού καθαρισμού δαπέδου EasyFix: 1 Τεμάχιο(α)
- Πανάκι με μικροίνες: 1 Τεμάχιο(α)
- Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες
- Ακροφύσιο χειρός
- Ακροφύσιο ισχύος
- Στρογγυλή βούρτσα, μικρή (μαύρη): 1 Τεμάχιο(α)
- Ακροφύσιο δαπέδου: EasyFix
- Ποσότητα σωλήνων ατμού: 2 Τεμάχιο(α)
- Μήκος σωλήνων ατμού: 0.5 m
- Δοχείο δοσολογίας: 200 ml
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες