Η συμπαγής ατμοσφουγγαρίστρα ατμού Kärcher SC 1 EasyFix 2 σε 1 (με σετ καθαρισμού δαπέδου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στο σπίτι και καθαρίζει χωρίς τη χρήση χημικών. Ο σχολαστικός καθαρισμός με την ατμοσφουγγαρίστρα Kärcher απομακρύνει το 99,999% των ιών¹⁾ και το 99,99% όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων²⁾ από τις τυπικές σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού. Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της, η συσκευή είναι ιδανική για γρήγορο και σχολαστικό ενδιάμεσο καθαρισμό. Όταν τελειώσεις, μπορεί να αποθηκευτεί ακριβώς εκεί που χρειάζεται, χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Είτε πρόκειται για τον καθαρισμό εξαρτημάτων, πλακιδίων, εστιών, απορροφητήρων είτε για τις πιο μικρές ρωγμές και κόγχες - ο ισχυρός ατμός και η εκτεταμένη γκάμα εξαρτημάτων εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα. Χάρη στο σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix, ο πρακτικός ατμοκαθαριστής χειρός μπορεί να μετατραπεί σε ελάχιστο χρόνο για τον καθαρισμό δαπέδων. Ακόμη και οι επίμονοι ρύποι και οι εναποθέσεις λίπους απομακρύνονται στη στιγμή.