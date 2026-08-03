Το κιτ περιλαμβάνει έναν σταθμό φόρτισης και εφεδρική μπαταρία για το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 με μπαταρία. Η εφεδρική μπαταρία και το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών που τροφοδοτείται πλήρως από μπαταρία μπορούν να φορτιστούν και να αποθηκευτούν στον σταθμό φόρτισης.