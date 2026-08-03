Σταθμός φόρτισης WV 5 και ανταλλακτική μπαταρία
Το κιτ περιλαμβάνει έναν σταθμό φόρτισης και εφεδρική μπαταρία για το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 με μπαταρία.
Το κιτ περιλαμβάνει έναν σταθμό φόρτισης και εφεδρική μπαταρία για το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 με μπαταρία. Η εφεδρική μπαταρία και το Σύστημα Καθαρισμού Τζαμιών που τροφοδοτείται πλήρως από μπαταρία μπορούν να φορτιστούν και να αποθηκευτούν στον σταθμό φόρτισης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μπαταρία αντικατάστασης για ασταμάτητο καθαρισμό
Βολικός φορτιστής
Κατάλληλη αποθήκευση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|200 x 132 x 50