Συσκευασμένο φίλτρο HEPA 13 VC 2
Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) για την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 2 φιλτράρει με ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη. Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες.
Καλά νέα για όσους υποφέρουν από αλλεργίες και άσθμα: Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) διασφαλίζει ότι ο εξερχόμενος αέρας από την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης είναι πιο καθαρός από τον αέρα του χώρου. Ακόμα και η πιο λεπτή σκόνη, όπως γύρη και αλλεργιογόνα σωματίδιο, φιλτράρονται με αξιοπιστία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλένεται
Ισχύς φιλτραρίσματος υψηλής απόδοσης
Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|ασημένιο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|156 x 109 x 25
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι