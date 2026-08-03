Καλά νέα για όσους υποφέρουν από αλλεργίες και άσθμα: Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) διασφαλίζει ότι ο εξερχόμενος αέρας από την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης είναι πιο καθαρός από τον αέρα του χώρου. Ακόμα και η πιο λεπτή σκόνη, όπως γύρη και αλλεργιογόνα σωματίδιο, φιλτράρονται με αξιοπιστία.