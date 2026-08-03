Συσκευασμένο φίλτρο HEPA 13 VC 2

Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) για την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 2 φιλτράρει με ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη. Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες.

Καλά νέα για όσους υποφέρουν από αλλεργίες και άσθμα: Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) διασφαλίζει ότι ο εξερχόμενος αέρας από την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης είναι πιο καθαρός από τον αέρα του χώρου. Ακόμα και η πιο λεπτή σκόνη, όπως γύρη και αλλεργιογόνα σωματίδιο, φιλτράρονται με αξιοπιστία.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλένεται
Ισχύς φιλτραρίσματος υψηλής απόδοσης
Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Χρώμα ασημένιο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 156 x 109 x 25
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ξηροί ρύποι