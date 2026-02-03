Σκούπα αναρρόφησης VC 2
Η ηλεκτρική σκούπα VC 2 είναι ιδανική για εύκολο καθαρισμό σε διαμερίσματα και μικρά σπίτια. Compact διαστάσεις και εύκολη στη χρήση, η VC 2 με σακούλα θα σου λύσει τα χέρια!
Η ηλεκτρική σκούπα VC 2 της Kärcher εντυπωσιάζει με το υγιεινό και άνετο σύστημα φίλτρου: Η σακούλα μπορεί να αφαρεθεί εύκολα, χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τη σκόνη. Αυτή η compact σκούπα αναρρόφησης προτείνεται για χρήση σε διαμερίσματα και μικρά σπίτια. Ιδανική για βαθύ καθαρισμό σκληρών δαπέδων και χαλιών. Το ακροφύσιο για γωνίες και η βούρτσα για τα έπιπλα κάνουν ακόμη πιο εύκολο τον καθαρισμό σε στενά σημεία και ευαίσθητες επιφάνειες. Ένα άλλο πλεονέκτημα της VC 2 είναι το φίλτρο HEPA, το οποίο φιλτράρει του ρύπους όπως η γύρη ή άλλα αλλεργιογόνα. Το ολοκληρωμένο σύστημα εξαρτημάτων, η αναρροφητική ισχύς και η πρακτική θέση parking κάνουν τη σκούπα αναρρόφησης ακόμη πιο άνετη στη χρήση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύχρηστο σύστημα σακούλας φίλτρουΕύκολο στην απόρριψη Χωρίς επαφή με τη σκόνη.
Αποθήκευση εξαρτημάτωνΤα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν άνετα και να είναι οργανωμένα μέσα στη συσκευή. Αυτό σημαίνει ότι τα ακροφύσια είναι πάντα διαθέσιμα.
Αποσπώμενο ακροφύσιο δαπέδουΕπιλογή για επιπλέον εργαλεία για τον ιδανικό καθαρισμό σε κάθε σημείο του σπιτιού.
Θέση στάθμευσης
- Γρήγορη και ασφαλής στάθμευση του μηχανήματος κατά τη διάρκεια των διακοπών του καθαρισμού.
Φίλτρο HEPA 13
- Αξιόπιστα φιλτράρει ρύπους όπως η γύρη ή άλλα αλλεργιογόνα.
- Καθαρός αέρας - για ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|700
|Ακτίνα λειτουργίας (m)
|7,5
|Χωρητικότητα σακούλας φίλτρου (l)
|2,8
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|76
|Επίπεδο ηχητικής ισχύος (dB(A))
|76
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|8,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|435 x 288 x 249
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 1.5 m
- Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Μέταλλο
- Σακούλα φίλτρου: Fleece
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 13
- Ακροφύσιο δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Μαλακή βούρτσα σκόνης
Εξοπλισμός
- Μεταβλητό ακροφύσιο στεγνού δαπέδου
- Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Αυτόματο μάζεμα καλωδίου
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Χαλιά
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Ευαίσθητες επιφάνειες