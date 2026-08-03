Ο νέος φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 030) παρέχει συγκεντρωμένη ισχύ καθαρισμού. Η απώλεια της εσωτερικής πίεσης ελαχιστοποιήθηκε και η ποιότητα ψεκασμού αυξήθηκε σημαντικά – για μεγαλύτερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας έως 50% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Και χάρη στην περιστρεφόμενη δέσμη σημείου, επιτυγχάνει δεκαπλάσια απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με τα συμβατικά ακροφύσια υψηλής πίεσης. Με κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιο ρουλεμάν για μέγιστη διάρκεια εργασίας. Για χρήση με μέγ. 180 bar/18 MPa και θερμοκρασία νερού 60°C.