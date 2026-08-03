Τούρμπο μπεκ, Μικρό, 030
Μικρότερη απώλεια ισχύος, υψηλότερη ποιότητα ψεκασμού: ο νέος φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης με μέγεθος ακροφυσίου 030 επιτυγχάνει έως 50% μεγαλύτερη απόδοση και επιφάνεια καθαρισμού από το προηγούμενο μοντέλο.
Ο νέος φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 030) παρέχει συγκεντρωμένη ισχύ καθαρισμού. Η απώλεια της εσωτερικής πίεσης ελαχιστοποιήθηκε και η ποιότητα ψεκασμού αυξήθηκε σημαντικά – για μεγαλύτερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας έως 50% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Και χάρη στην περιστρεφόμενη δέσμη σημείου, επιτυγχάνει δεκαπλάσια απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με τα συμβατικά ακροφύσια υψηλής πίεσης. Με κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιο ρουλεμάν για μέγιστη διάρκεια εργασίας. Για χρήση με μέγ. 180 bar/18 MPa και θερμοκρασία νερού 60°C.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έως 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο
- Πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Ελαχιστοποιημένη απώλεια πίεσης και βελτιωμένη ποιότητα ψεκασμού
- Βελτιωμένη ισχύς καθαρισμού για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων.
Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη στο περιστροφικό ακροφύσιο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σημειακής δέσμης και της επίπεδης ροής
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού και μεγάλη απόδοση επιφάνειας.
Κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικός δακτύλιος ρουλεμάν
- Μέγιστη διάρκεια ζωής.
Ισχυρή απόδοση καθαρισμού
- Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους γρήγορα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Πίεση (bar)
|max. 180
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|30
|Μέγεθος
|Μικρό
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|90 x 57 x 57