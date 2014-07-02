Τριπλό ακροφύσιο, 050

Εύκολη και γρήγορη αλλαγή του τύπου ρίψης με ένα ελαφρύ χτύπημα του ακροφυσίου. Επιλέγετε μεταξύ ευθείας ρίψης υψηλής πίεσης, ακτινωτής ρίψης υψηλής πίεσης και ακτινωτής ρίψης χαμηλής πίεσης. Σε μηχανήματα με εγχυτήρα, η χαμηλή πίεση χρησιμοποιείται για τη απομάκρυνση και εφαρμογή απορρυπαντικού. M18 x 1.5 σύνδεση.