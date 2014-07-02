Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Στιβαρό, ανθεκτικό, δεν φράζει. Βολική αλλαγή ανάμεσα σε εκτοξευτήρα τύπου μολυβιού υψηλής πίεσης (0°), ακτινωτή δέσμη υψηλής πίεσης (25°) ή ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης (40°). Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ψεκαστήρα. Ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης για απομάκρυνση και αφαίρεση απορρυπαντικού. Σύνδεσμος M 18 x 1,5.