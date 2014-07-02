Τριπλό ακροφύσιο, 050
Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Βολική ρύθμιση ψεκασμού. Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ψεκαστήρα. Ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης για απομάκρυνση και αφαίρεση απορρυπαντικού. Σύνδεσμος M 18x1,5.
Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Στιβαρό, ανθεκτικό, δεν φράζει. Βολική αλλαγή ανάμεσα σε εκτοξευτήρα τύπου μολυβιού υψηλής πίεσης (0°), ακτινωτή δέσμη υψηλής πίεσης (25°) ή ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης (40°). Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ψεκαστήρα. Ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης για απομάκρυνση και αφαίρεση απορρυπαντικού. Σύνδεσμος M 18 x 1,5.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|300
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|50
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 80
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3