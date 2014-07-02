Τριπλό ακροφύσιο, 050

Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Βολική ρύθμιση ψεκασμού. Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ψεκαστήρα. Ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης για απομάκρυνση και αφαίρεση απορρυπαντικού. Σύνδεσμος M 18x1,5.

Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Στιβαρό, ανθεκτικό, δεν φράζει. Βολική αλλαγή ανάμεσα σε εκτοξευτήρα τύπου μολυβιού υψηλής πίεσης (0°), ακτινωτή δέσμη υψηλής πίεσης (25°) ή ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης (40°). Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ψεκαστήρα. Ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης για απομάκρυνση και αφαίρεση απορρυπαντικού. Σύνδεσμος M 18 x 1,5.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση (bar) 300
Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 50
Θερμοκρασία (°C) max. 80
Σύνδεση με σπείρωμα M 18
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
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