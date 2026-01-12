Στην περίπτωση της πλημύρας στο σπίτι ή στο υπόγειο, όταν η άντληση είναι να γίνει γρήγορα, το βυθιζόμενο Kärcher Pump Box είναι η ιδανική λύση για την άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού. Το κουτί περιλαμβάνει ό,τι είναι απαραίτητο για γρήγορη λειτουργία. Η υψηλής απόδοσης αντλία ακάθαρτου νερού SP 5 Dirt (no. 1.645-503.0) αντλεί έως και 9.500 λίτρα την ώρα, διάστασης έως και 20 χιλιοστά. Για μεγαλύτερους ρύπους, όπως στην περίπτωση πλημμύρας, το κουτί με το χοντρό πλέγμα μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί ως ένα επιπρόσθετο φίλτρο, προστατεύοντας την πτερωτή της αντλίας από το φράξιμο. Ο προσαρμογέας σύνδεσης Quick Connect ενεργοποιεί τη γρήγορη και εύκολη σύνδεση του υφασμάτινου λάστιχου 1 1/4", το οποίο περιλαμβάνεται στο σετ. Από τη στιγμή που ο σφικτήρας του λάστιχου προσαρμοστεί με την πεταλούδα, η σύνδεση μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση εργαλείων. Το μήκους 10 μέτρων λάστιχο είναι ιδανικό για την απομάκρυνση νερού μεγαλύτερου όγκου. Μπορεί να τυλιχτεί σε φλατ, κάνοντας την αποθήκευσή του ευκολότερη μέσα στο κουτί. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 5 bar.