Υποβρύχια αντλία ακάθαρτου νερού Κουτί βυθιζόμενης αντλίας
Το Kärcher Pump Box για έκτακτες καταστάσεις, όπως πλημμύρες και παλίρροιες.Με αντλία ακάθαρτου νερού, υφασμάτινο λάστιχο και θήκη μεταφοράς, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται ως προ-φίλτρο.
Στην περίπτωση της πλημύρας στο σπίτι ή στο υπόγειο, όταν η άντληση είναι να γίνει γρήγορα, το βυθιζόμενο Kärcher Pump Box είναι η ιδανική λύση για την άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού. Το κουτί περιλαμβάνει ό,τι είναι απαραίτητο για γρήγορη λειτουργία. Η υψηλής απόδοσης αντλία ακάθαρτου νερού SP 5 Dirt (no. 1.645-503.0) αντλεί έως και 9.500 λίτρα την ώρα, διάστασης έως και 20 χιλιοστά. Για μεγαλύτερους ρύπους, όπως στην περίπτωση πλημμύρας, το κουτί με το χοντρό πλέγμα μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί ως ένα επιπρόσθετο φίλτρο, προστατεύοντας την πτερωτή της αντλίας από το φράξιμο. Ο προσαρμογέας σύνδεσης Quick Connect ενεργοποιεί τη γρήγορη και εύκολη σύνδεση του υφασμάτινου λάστιχου 1 1/4", το οποίο περιλαμβάνεται στο σετ. Από τη στιγμή που ο σφικτήρας του λάστιχου προσαρμοστεί με την πεταλούδα, η σύνδεση μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση εργαλείων. Το μήκους 10 μέτρων λάστιχο είναι ιδανικό για την απομάκρυνση νερού μεγαλύτερου όγκου. Μπορεί να τυλιχτεί σε φλατ, κάνοντας την αποθήκευσή του ευκολότερη μέσα στο κουτί. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 5 bar.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έτοιμο για χρήση σετ βυθιζόμενης αντλίαςΤο σετ περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεται για γρήγορη εφαρμογή σε "απαιτητικά" ακάθαρτα νερά.
Κεραμική σφράγισηΓια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
Πρακτικό πλαστικό κουτί με πλέγματαΤο κουτί της αντλίας λειτουργεί σαν θήκη μεταφοράς, καθώς και σαν επιπρόσθετο προφίλτρο για ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου ρύπο
Ρυθμιζόμενου ύψους πλωτηροδιακόπτης
- Αυξάνει την ευελιξία όταν ανάβει και σβήνει ο διακόπτης των αντλιών και αποτρέπει την ξηρή λειτουργία.
Quick Connect
- Σπείρωμα σύνδεσης
Σχεδιασμένο για ακάθαρτο νερό
- Αξιόπιστη άντληση νερού με ρύπους μεγέθους έως και 20 χιλιοστά
1 1/4'' σωλήνας αποχέτευσης
- Μεγαλύτερη διάμετρος για αυξημένη ροή
Περιλαμβάνει σφικτήρα λάστιχου από ανοξείδωτο ατσάλι με πεταλούδα
- Ενεργοποίηση της σύνδεσης χωρίς εργαλεία.
Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Για μεταβολή σε συνεχή λειτουργία.
Βολική χειρολαβή
- Άνετο στο να το κρατάς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συγκράτηση σχοινιού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|500
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 9500
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Υψος πάραδοσης (m)
|7
|Πίεση (bar)
|max. 0,7
|Μέγεθος σωματιδίων (mm)
|max. 20
|Βάθος βύθισης (m)
|max. 7
|Ελάχ. υπολειπόμενο νερό, χειροκίνητα (mm)
|25
|Ύψος νερού που έχει απομείνει (mm)
|25
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Σύνδεση με σπείρωμα στη πλευρά πίεσης
|G1 εσωτερικό σπείρωμα
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|10
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|4,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Πεδίο προμήθειας
- Λάστιχο σύνδεσης: 1 1/4''
- Περιλαμβάνει 10μ. υφασμάτινο λάστιχο
- Περιλαμβάνει ανοξείδωτο σφιγκτήρα λάστιχου
Εξοπλισμός
- Βολική χειρολαβή
- Quick Connect για γρήγορη και εύκολη σύνδεση του λάστιχου
- Εναλλαγή μεταξύ αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας: Δυνατότητα προσαρμογής του πλωτηροδιακόπτη
- Ευέλικτος, ρυθμιζόμενος καθ' ύψος πλωτηροδιακόπτης
- Στην αυτόματη λειτουργία (auto), η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τη στάθμη του νερού
- Σε χειροκίνητη λειτουργία, η αντλία λειτουργεί συνεχώς για να εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα υπολειπόμενου νερού.
- Κεραμική σφράγιση