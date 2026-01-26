Πιστόλι ψεκασμού με ετικέτα
Πιστόλι ψεκασμού πολλαπλών ρυθμίσεων
Με το πιστόλι ψεκασμού, το πότισμα του κήπου γίνεται ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση. Χάρη στη σκανδάλη που κλειδώνει, με τη λειτουργία ασφάλισης, η ροή του νερού στη διάταξη ψεκασμού του κήπου μπορεί να διατηρείται συνεχώς χωρίς να χρειάζεται η παρατεταμένη πίεση της σκανδάλης. Χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα ελέγχου, η οποία μπορεί να λειτουργήσει με το ένα χέρι, η ποσότητα του νερού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Το πιστόλι ψεκασμού έχει 2 επιλογές ψεκασμού: δέσμη σημείου και κωνική δέσμη, με δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης σύμφωνα με τις ανάγκες. Με τον τρόπο αυτόν, τα λουλούδια και οι ζαρντινιέρες μπορούν να ποτιστούν εύκολα, ενώ οι βεράντες και τα έπιπλα κήπου μπορούν να καθαριστούν από τους έντονους ρύπους, χρησιμοποιώντας τη δέσμη σημείου. Το πιστόλι ψεκασμού είναι επομένως ιδανικό τόσο για πότισμα όσο και για εργασίες καθαρισμού. Επιπλέον χαρακτηριστικό: Οι ψεκαστήρες της Kärcher είναι συμβατοί με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλειδώματος hook-and-loop και μπορούν να συνδέονται εύκολα σε οποιοδήποτε λάστιχο κήπου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συνεχώς προσαρμοζόμενη ρύθμιση ψεκασμού από σκληρή δέσμη σε κωνική δέσμη
- Ιδανικό για πότισμα (κωνική δέσμη) και για καθάρισμα (δέσμη σημείου).
Εργονομική βαλβίδα ελέγχου
- Προσαρμογή της ροής νερού με το ένα χέρι.
Εύκολο κλείδωμα της λαβής της σκανδάλης
- Για άνετο και συνεχές πότισμα.
Αυτό-εκκενούμενο
- Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|167 x 42 x 142
Εξοπλισμός
- Αριθμός επιλογών ψεκασμού: 2
- Κλείδωμα στη λαβή
- Ο όγκος του νερού μπορεί να ρυθμιστεί
- Λειτουργία αυτό-εκκένωσης
- Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα φυτών
- Παρτέρια, λαχανόκηποι
- Ελαφρύς ρύπος