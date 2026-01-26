Με το πιστόλι ψεκασμού, το πότισμα του κήπου γίνεται ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση. Χάρη στη σκανδάλη που κλειδώνει, με τη λειτουργία ασφάλισης, η ροή του νερού στη διάταξη ψεκασμού του κήπου μπορεί να διατηρείται συνεχώς χωρίς να χρειάζεται η παρατεταμένη πίεση της σκανδάλης. Χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα ελέγχου, η οποία μπορεί να λειτουργήσει με το ένα χέρι, η ποσότητα του νερού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Το πιστόλι ψεκασμού έχει 2 επιλογές ψεκασμού: δέσμη σημείου και κωνική δέσμη, με δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης σύμφωνα με τις ανάγκες. Με τον τρόπο αυτόν, τα λουλούδια και οι ζαρντινιέρες μπορούν να ποτιστούν εύκολα, ενώ οι βεράντες και τα έπιπλα κήπου μπορούν να καθαριστούν από τους έντονους ρύπους, χρησιμοποιώντας τη δέσμη σημείου. Το πιστόλι ψεκασμού είναι επομένως ιδανικό τόσο για πότισμα όσο και για εργασίες καθαρισμού. Επιπλέον χαρακτηριστικό: Οι ψεκαστήρες της Kärcher είναι συμβατοί με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλειδώματος hook-and-loop και μπορούν να συνδέονται εύκολα σε οποιοδήποτε λάστιχο κήπου.