Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο "ντουζ"

Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο "ντουζ" με δυνατότητα τεσσάρων ρυθμίσεων ψεκασμού. Ρύθμιση της παροχής νερού με ένα χέρι.

Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού 4 ρυθμίσεων. Η εργονομική λαβή παρέχει δυνατότητα χρήσης με ένα χέρι. Κατάλληλο για πολλαπλές εφαρμογές στον κήπο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
4 μορφές ψεκασμού
Ρύθμιση ροής νερού με ένα χέρι
  • Για ευκολία στη χρήση
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 195 x 60 x 60

Εξοπλισμός

  • Μοτίβο ψεκασμού: ψεκαστική ομίχλη
  • Σχήμα ψεκασμού: οριζόντιο επίπεδο πίδακα
  • Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
  • Σχέδιο ψεκασμού: ψεκαστήρας
