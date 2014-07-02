Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο "ντουζ"

Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο "ντουζ" με δυνατότητα τεσσάρων ρυθμίσεων ψεκασμού. Ρύθμιση της παροχής νερού με ένα χέρι.