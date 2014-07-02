Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο "ντουζ"
Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο "ντουζ" με δυνατότητα τεσσάρων ρυθμίσεων ψεκασμού. Ρύθμιση της παροχής νερού με ένα χέρι.
Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού 4 ρυθμίσεων. Η εργονομική λαβή παρέχει δυνατότητα χρήσης με ένα χέρι. Κατάλληλο για πολλαπλές εφαρμογές στον κήπο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
4 μορφές ψεκασμού
Ρύθμιση ροής νερού με ένα χέρι
- Για ευκολία στη χρήση
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|195 x 60 x 60
Εξοπλισμός
- Μοτίβο ψεκασμού: ψεκαστική ομίχλη
- Σχήμα ψεκασμού: οριζόντιο επίπεδο πίδακα
- Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
- Σχέδιο ψεκασμού: ψεκαστήρας