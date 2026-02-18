Ο εργονομικά σχεδιασμένος σύνδεσμος του λάστιχου με Aqua Stop εξασφαλίζει βολική σύνδεση και αποσύνδεση χωρίς πιτσίλισμα. Πρακτικές χωνευτές λαβές για εύκολο χειρισμό. Ο σύνδεσμος του λάστιχου για σωλήνες διαμέτρου 1/2" και 5/8" είναι συμβατός με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλικ.