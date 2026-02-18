Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop 1/2", 5/8"
Ο εργονομικά σχεδιασμένος σύνδεσμος λάστιχου με Aqua Stop 1/2", 5/8" μπορεί να συνδεθεί εύκολα χωρίς πιτσίλισμα και είναι συμβατός με όλα τα συστήματα κλικ.
Ο εργονομικά σχεδιασμένος σύνδεσμος του λάστιχου με Aqua Stop εξασφαλίζει βολική σύνδεση και αποσύνδεση χωρίς πιτσίλισμα. Πρακτικές χωνευτές λαβές για εύκολο χειρισμό. Ο σύνδεσμος του λάστιχου για σωλήνες διαμέτρου 1/2" και 5/8" είναι συμβατός με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλικ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λαβές με εσοχή και εργονομικός σχεδιασμός
- Για εύκολο χειρισμό
Aqua Stop
- Για την ασφαλή αποσύνδεση εξαρτημάτων από τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς ψεκασμό
Σύστημα Click
- Συμβατό με όλα τα συνήθη συστήματα κλικ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|67 x 35 x 35
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου