Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop 1/2", 5/8"

Ο εργονομικά σχεδιασμένος σύνδεσμος λάστιχου με Aqua Stop 1/2", 5/8" μπορεί να συνδεθεί εύκολα χωρίς πιτσίλισμα και είναι συμβατός με όλα τα συστήματα κλικ.

Ο εργονομικά σχεδιασμένος σύνδεσμος του λάστιχου με Aqua Stop εξασφαλίζει βολική σύνδεση και αποσύνδεση χωρίς πιτσίλισμα. Πρακτικές χωνευτές λαβές για εύκολο χειρισμό. Ο σύνδεσμος του λάστιχου για σωλήνες διαμέτρου 1/2" και 5/8" είναι συμβατός με όλα τα διαθέσιμα συστήματα κλικ.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Λαβές με εσοχή και εργονομικός σχεδιασμός
  • Για εύκολο χειρισμό
Aqua Stop
  • Για την ασφαλή αποσύνδεση εξαρτημάτων από τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς ψεκασμό
Σύστημα Click
  • Συμβατό με όλα τα συνήθη συστήματα κλικ.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 67 x 35 x 35
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπου
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου