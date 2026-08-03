Η βάση για σφουγγαρίστρες 120 cm. Ιδανική για τακτικό, στεγνό ξεσκόνισμα σε μεγάλους, ανοιχτούς χώρους, όπως αθλητικές αίθουσες και αποθηκευτικούς χώρους. Η άκαμπτη σύνδεση της λαβής βοηθά στον καθαρισμό των επιφανειών σε λωρίδες όταν κάνετε κινήσεις προς τα εμπρός.