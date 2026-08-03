Βάση σφουγγαρίστρας 120cm

Για χρήση με τις σφουγγαρίστρες πλάτους 120 cm: Η βάση σφουγγαρίστρας σκόνης 120 cm με άκαμπτη σύνδεση λαβής. Ιδανική για στεγνό ξεσκόνισμα σε μεγάλες επιφάνειες.

Η βάση για σφουγγαρίστρες 120 cm. Ιδανική για τακτικό, στεγνό ξεσκόνισμα σε μεγάλους, ανοιχτούς χώρους, όπως αθλητικές αίθουσες και αποθηκευτικούς χώρους. Η άκαμπτη σύνδεση της λαβής βοηθά στον καθαρισμό των επιφανειών σε λωρίδες όταν κάνετε κινήσεις προς τα εμπρός.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα CLASSIC
Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 120
Υλικό Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 1,6
Διαστάσεις (L × W) (mm) 1200 x 90
Βάση σφουγγαρίστρας 120cm
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
Εξαρτήματα