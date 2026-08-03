Βάση σφουγγαρίστρας 120cm
Για χρήση με τις σφουγγαρίστρες πλάτους 120 cm: Η βάση σφουγγαρίστρας σκόνης 120 cm με άκαμπτη σύνδεση λαβής. Ιδανική για στεγνό ξεσκόνισμα σε μεγάλες επιφάνειες.
Η βάση για σφουγγαρίστρες 120 cm. Ιδανική για τακτικό, στεγνό ξεσκόνισμα σε μεγάλους, ανοιχτούς χώρους, όπως αθλητικές αίθουσες και αποθηκευτικούς χώρους. Η άκαμπτη σύνδεση της λαβής βοηθά στον καθαρισμό των επιφανειών σε λωρίδες όταν κάνετε κινήσεις προς τα εμπρός.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|120
|Υλικό
|Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|1,6
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|1200 x 90
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα