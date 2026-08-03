Πλαίσιο σφουγγαρίστρας 80 cm

Ελαφριά και περιστρεφόμενη κατά 360° βάση για σφουγγαρίστρες σκόνης (80 cm) . Ιδανική για τον στεγνό καθαρισμό μεγάλων χώρων γεμάτων με αντικείμενα και έπιπλα.

Η βάση για σφουγγαρίστρα σκόνης Kärcher 80 cm είναι μια ελαφριά και περιστρεφόμενη κατά 360° βάση για σφουγγαρίστρες σκόνης (80 cm). Καθώς οι βαμβακερές σφουγγαρίστρες μπορεί να συρρικνωθούν ελαφρώς κατά το πλύσιμο υπό ορισμένες συνθήκες, τα στηρίγματα στερέωσης μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα. Η ευέλικτη σύνδεση της λαβής σημαίνει ότι η βάση για σφουγγαρίστρες σκόνης είναι ιδανική για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων γεμάτων με αντικείμενα και έπιπλα. Επιπλέον, είναι εύκολη η πρόσβαση στις γωνίες και τις άκρες - επιτρέποντας το αποτελεσματικό ξεσκόνισμα. Το χαμηλό βάρος της βάσης σφουγγαρίσματος σκόνης επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται αβίαστα και χωρίς να κουράζονται.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα CLASSIC
Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 80
Υλικό Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου / PP
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,4
Διαστάσεις (L × W) (mm) 800 x 90
Πλαίσιο σφουγγαρίστρας 80 cm
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Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
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