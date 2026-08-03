Με εργονομική λαβή για εφαρμογές καθαρισμού χωρίς κόπωση και ιδανικό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό τόσο των κάθετων όσο και των οριζόντιων επιφανειών: Η βάση χειρός για πανιά καθαρισμού μικροϊνών μήκους 30 cm με συνδετήρα velcro από την Kärcher. Σε σύγκριση με τις πετσέτες, διατίθεται πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με τη βάση και το πανί, γεγονός που ενισχύει την παραγωγικότητα κατά τον καθαρισμό.