Βάση για πανέτα μικροϊνών, 30 cm
Βάση για πανιά καθαρισμού με μικροΐνες με βέλκρο και μήκος 30 cm από την Kärcher που έχει αναπτυχθεί για τον αποτελεσματικό καθαρισμό κάθετων και οριζόντιων επιφανειών.
Με εργονομική λαβή για εφαρμογές καθαρισμού χωρίς κόπωση και ιδανικό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό τόσο των κάθετων όσο και των οριζόντιων επιφανειών: Η βάση χειρός για πανιά καθαρισμού μικροϊνών μήκους 30 cm με συνδετήρα velcro από την Kärcher. Σε σύγκριση με τις πετσέτες, διατίθεται πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με τη βάση και το πανί, γεγονός που ενισχύει την παραγωγικότητα κατά τον καθαρισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Υλικό
|PE/PA
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|300 x 80
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Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός
- Επιφάνεια πλυσίματος - υγρός καθαρισμός
- Καθαρισμός επιφάνειας - γυαλιού
- Παράθυρα