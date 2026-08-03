Βάση συγκράτησης τσόχας
Βάση για τσόχες Kärcher με λαβή. Ιδανική για εντατικό, μηχανικό καθαρισμό δαπέδων και επιφανειών.
Η συμπαγής βάση για τα μαξιλάρια καθαρισμού από την Kärcher για τον άνετο καθαρισμό περιοχών που δεν είναι προσβάσιμες από τα μηχανήματα καθαρισμού. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πλαστικό, η μακράς διάρκειας βάση είναι ιδιαίτερα ανθεκτική απέναντι στα συνήθη χημικά καθαρισμού και είναι ιδιαίτερα απαλή στις επιφάνειες. Χάρη στην εργονομική λαβή της, κρατιέται εύκολα, επιτρέποντας τον αβίαστο καθαρισμό με κάθε τύπο τσόχας καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 / 100 / 65
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός