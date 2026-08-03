Η συμπαγής βάση για τα μαξιλάρια καθαρισμού από την Kärcher για τον άνετο καθαρισμό περιοχών που δεν είναι προσβάσιμες από τα μηχανήματα καθαρισμού. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πλαστικό, η μακράς διάρκειας βάση είναι ιδιαίτερα ανθεκτική απέναντι στα συνήθη χημικά καθαρισμού και είναι ιδιαίτερα απαλή στις επιφάνειες. Χάρη στην εργονομική λαβή της, κρατιέται εύκολα, επιτρέποντας τον αβίαστο καθαρισμό με κάθε τύπο τσόχας καθαρισμού.