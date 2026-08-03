Ιδανικό για τον καθαρισμό δαπέδων και επιφανειών που δεν είναι προσβάσιμες σε μηχανήματα καθαρισμού: Η βάση τσόχας με κινητή άρθρωση για μέγιστη ευελιξία και ευκινησία για εντατικές εργασίες καθαρισμού. Κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής ποιότητας, η μακράς διάρκειας βάση είναι ιδιαίτερα ανθεκτική απέναντι στις συνήθεις χημικές ουσίες καθαρισμού και ιδιαίτερα απαλή στις επιφάνειες. Είναι κατάλληλη για χρήση με όλες τις τυποποιημένες τσόχες καθαρισμού και μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες λαβές της Kärcher.