Βάση τσόχας με σύνδεσμο
Βάση για τσόχες Kärcher με λαβή με κινητή άρθρωση. Για χρήση με τσόχες καθαρισμού για εντατικό, μηχανικό καθαρισμό δαπέδων και επιφανειών.
Ιδανικό για τον καθαρισμό δαπέδων και επιφανειών που δεν είναι προσβάσιμες σε μηχανήματα καθαρισμού: Η βάση τσόχας με κινητή άρθρωση για μέγιστη ευελιξία και ευκινησία για εντατικές εργασίες καθαρισμού. Κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής ποιότητας, η μακράς διάρκειας βάση είναι ιδιαίτερα ανθεκτική απέναντι στις συνήθεις χημικές ουσίες καθαρισμού και ιδιαίτερα απαλή στις επιφάνειες. Είναι κατάλληλη για χρήση με όλες τις τυποποιημένες τσόχες καθαρισμού και μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες λαβές της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 / 100 / 200
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός