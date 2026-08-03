Το οικονομικό μοντέλο καροτσιού καθαρισμού Trolley Classic I είναι πολύ ανθεκτικό χάρη στο βαμμένο ατσάλινο σκελετό του, που το καθιστά ιδανικό για τον καθαρισμό συντήρησης σε σκληρές καθημερινές εργασίες. Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί εξασφαλίζουν εύκολο χειρισμό.