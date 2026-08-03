Καρότσι Classic I
Το εξαιρετικά ευέλικτο και οικονομικό Trolley Classic I είναι ιδανικό για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης.
Το οικονομικό μοντέλο καροτσιού καθαρισμού Trolley Classic I είναι πολύ ανθεκτικό χάρη στο βαμμένο ατσάλινο σκελετό του, που το καθιστά ιδανικό για τον καθαρισμό συντήρησης σε σκληρές καθημερινές εργασίες. Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί εξασφαλίζουν εύκολο χειρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλής ποιότητας
- Υλικά υψηλής ποιότητας και πολύ στιβαρή, ελαφριά σχεδίαση.
Καλύτερη εργονομία
- Πολύ εύκολος χειρισμός και φιλική προς την πλάτη εργασία σε όρθια θέση.
Εύκολη ευελιξία
- Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί επιτρέπουν τον εύκολο ελιγμό σε περιορισμένους χώρους.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Υλικό
|Χάλυβας με πλαστική επίστρωση / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|10,5
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|12
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|910 x 545 x 1070
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|910 x 545 x 1070