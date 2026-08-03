Καθαρίζετε χωρίς να κουράζεστε με το καροτσάκι Classic II. Εξοπλισμένο με μια πολύ στιβαρή αλλά εργονομική πρέσα σφουγγαρίσματος, το οικονομικό καροτσάκι καθαρισμού είναι ιδανικό για τον καθημερινό καθαρισμό συντήρησης. Περιλαμβάνει δύο χρωματικά κωδικοποιημένους κουβάδες των 6 και 15 λίτρων, καθώς και μια μεγάλη μονάδα απόρριψης αποβλήτων για γρήγορη απόρριψη των αποβλήτων. Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί εξασφαλίζουν εύκολο χειρισμό, ενώ ο βαμμένος χαλύβδινος σκελετός εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.