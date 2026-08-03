Καρότσι Classic II
Καροτσάκι Classic II για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης. Καροτσάκι καθαρισμού με μονάδα απόρριψης απορριμμάτων, βολική πρέσα σφουγγαρίσματος και δύο χρωματικά κωδικοποιημένους κάδους των 6 και 15 λίτρων.
Καθαρίζετε χωρίς να κουράζεστε με το καροτσάκι Classic II. Εξοπλισμένο με μια πολύ στιβαρή αλλά εργονομική πρέσα σφουγγαρίσματος, το οικονομικό καροτσάκι καθαρισμού είναι ιδανικό για τον καθημερινό καθαρισμό συντήρησης. Περιλαμβάνει δύο χρωματικά κωδικοποιημένους κουβάδες των 6 και 15 λίτρων, καθώς και μια μεγάλη μονάδα απόρριψης αποβλήτων για γρήγορη απόρριψη των αποβλήτων. Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί εξασφαλίζουν εύκολο χειρισμό, ενώ ο βαμμένος χαλύβδινος σκελετός εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλής ποιότητας
- Υλικά υψηλής ποιότητας και πολύ στιβαρή, ελαφριά σχεδίαση.
Καλύτερη εργονομία
- Αποτελεσματικός, φιλικός προς την πλάτη μηχανισμός στυψίματος.
Εύκολη ευελιξία
- Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί επιτρέπουν τον εύκολο ελιγμό σε περιορισμένους χώρους.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Υλικό
|Χάλυβας με πλαστική επίστρωση / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|14,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|16,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|1070 x 660 x 1120