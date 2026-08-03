Καρότσι Classic IV
Στιβαρό και οικονομικό Καροτσάκι Classic IV. Το καροτσάκι καθαρισμού διαθέτει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, μια πρέσα σφουγγαρίσματος και συνολικά έξι κάδους με χρωματική κωδικοποίηση (6 λίτρων και 15 λίτρων).
Χάρη στη μεγάλη χωρητικότητα μεταφοράς και τη μεγάλη μονάδα διάθεσης αποβλήτων, το οικονομικό Trolley Classic IV δεν είναι μόνο κατάλληλο για τον καθημερινό καθαρισμό συντήρησης, αλλά θεωρείται επίσης εξαιρετικό όσον αφορά την προμήθεια και τη διάθεση. Για να διατηρηθεί στο ελάχιστο η προσπάθεια που απαιτείται από τους καθαριστές, το καροτσάκι καθαρισμού διαθέτει μια υψηλής ποιότητας και εργονομική πρέσα σφουγγαρίσματος. Το Trolley Classic IV με τους τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς του είναι επίσης πολύ εύκολο στο χειρισμό. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται τέσσερις χρωματικά κωδικοποιημένοι κάδοι των 6 λίτρων καθώς και δύο κάδοι των 15 λίτρων. Το στιβαρό και βαμμένο χαλύβδινο πλαίσιο εξασφαλίζει επίσης μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλής ποιότητας
- Υλικά υψηλής ποιότητας και πολύ στιβαρή σχεδίαση.
Καλύτερη εργονομία
- Αποτελεσματικός, φιλικός προς την πλάτη μηχανισμός στυψίματος.
Εύκολη ευελιξία
- Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί επιτρέπουν τον εύκολο ελιγμό σε περιορισμένους χώρους.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Υλικό
|Χάλυβας με πλαστική επίστρωση / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|20,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|23
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1385 x 650 x 1070
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|1385 x 650 x 1070