Χάρη στη μεγάλη χωρητικότητα μεταφοράς και τη μεγάλη μονάδα διάθεσης αποβλήτων, το οικονομικό Trolley Classic IV δεν είναι μόνο κατάλληλο για τον καθημερινό καθαρισμό συντήρησης, αλλά θεωρείται επίσης εξαιρετικό όσον αφορά την προμήθεια και τη διάθεση. Για να διατηρηθεί στο ελάχιστο η προσπάθεια που απαιτείται από τους καθαριστές, το καροτσάκι καθαρισμού διαθέτει μια υψηλής ποιότητας και εργονομική πρέσα σφουγγαρίσματος. Το Trolley Classic IV με τους τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς του είναι επίσης πολύ εύκολο στο χειρισμό. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται τέσσερις χρωματικά κωδικοποιημένοι κάδοι των 6 λίτρων καθώς και δύο κάδοι των 15 λίτρων. Το στιβαρό και βαμμένο χαλύβδινο πλαίσιο εξασφαλίζει επίσης μεγάλη διάρκεια ζωής.