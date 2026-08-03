Καροτσάκι πολλαπλών χρήσεων με επαγγελματικό στίφτη, θήκες αποθήκευσης και υποδοχή σακούλας για τη συλλογή απορριμμάτων. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεσαίων-μεγάλων χώρων όπου είναι απαραίτητο να ξεπλένεται η σφουγγαρίστρα.