Καρότσι Nick Star 30

Καροτσάκι με κάδο πλύσης, υποδοχή σακούλας, κάδους 4 L και τροχούς ø 80 mm.

Καροτσάκι πολλαπλών χρήσεων με επαγγελματικό στίφτη, θήκες αποθήκευσης και υποδοχή σακούλας για τη συλλογή απορριμμάτων. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεσαίων-μεγάλων χώρων όπου είναι απαραίτητο να ξεπλένεται η σφουγγαρίστρα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος: η πρέσα σχεδιάστηκε για να εγγυάται μεγάλο κύκλο ζωής του προϊόντος, best seller της TTS για περισσότερα από 20 χρόνια
Απλή εγκατάσταση
  • Αρθρωτή: τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ επιτρέπουν την προσαρμογή του καροτσιού του συστήματος σε όλες τις απαιτήσεις, μπορεί να αλλάξει και να επισκευαστεί εύκολα ανά πάσα στιγμή
Υψηλή συμβατότητα
  • Συμβατό με τα κοινά συστήματα tab και pocket.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό PP
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 10,6
Βάρος συσκευασίας (kg) 12
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 990 x 540 x 1140
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 990 x 540 x 1140
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
Εξαρτήματα