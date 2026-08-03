Καρότσι Nick Star 30
Καροτσάκι με κάδο πλύσης, υποδοχή σακούλας, κάδους 4 L και τροχούς ø 80 mm.
Καροτσάκι πολλαπλών χρήσεων με επαγγελματικό στίφτη, θήκες αποθήκευσης και υποδοχή σακούλας για τη συλλογή απορριμμάτων. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεσαίων-μεγάλων χώρων όπου είναι απαραίτητο να ξεπλένεται η σφουγγαρίστρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος: η πρέσα σχεδιάστηκε για να εγγυάται μεγάλο κύκλο ζωής του προϊόντος, best seller της TTS για περισσότερα από 20 χρόνια
Απλή εγκατάσταση
- Αρθρωτή: τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ επιτρέπουν την προσαρμογή του καροτσιού του συστήματος σε όλες τις απαιτήσεις, μπορεί να αλλάξει και να επισκευαστεί εύκολα ανά πάσα στιγμή
Υψηλή συμβατότητα
- Συμβατό με τα κοινά συστήματα tab και pocket.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|10,6
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|12
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|990 x 540 x 1140
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα