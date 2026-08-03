Μονός φορητός κάδος με λαβή 25L

Μονός κινητός κάδος από πολυπροπυλένιο εξοπλισμένος με αποτελεσματική και φιλική προς τον χρήστη πρέσα σφουγγαρίσματος. Συμπεριλαμβάνεται κάδος 25 λίτρων σε μπλε χρώμα.

Στιβαρός, ελαφρύς και χωρίς διάβρωση: Το καρότσι μας είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο και εντυπωσιάζει με υψηλής ποιότητας υλικά και χαρακτηριστικά εξοπλισμού. Υπάρχει επίσης η φιλική προς το χρήστη πρέσα σφουγγαρίσματος, οι τροχοί 80 mm, οι προφυλακτήρες, καθώς και ένας κάδος 25 λίτρων σε μπλε χρώμα. Η συρόμενη λαβή στο πλάι επιτρέπει τον ιδιαίτερα απλό χειρισμό του ενιαίου κινητού κάδου - και σε περιορισμένους χώρους.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μονός φορητός κάδος με λαβή 25L: Ελαφρύ και στιβαρό
Ελαφρύ και στιβαρό
Μονοκόμματο πλαίσιο βάσης για χαμηλό βάρος και μέγιστη στιβαρότητα.
Μονός φορητός κάδος με λαβή 25L: Εργονομική πλευρική λαβή
Εργονομική πλευρική λαβή
Για απλό χειρισμό σε περιορισμένους χώρους. Διευκολύνει τις διαδικασίες έκπλυσης και περιστροφής.
Μονός φορητός κάδος με λαβή 25L: Υψηλή συμβατότητα
Υψηλή συμβατότητα
Συμβατό με τα κοινά συστήματα tab και pocket.
Φιλικό προς το περιβάλλον
  • Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο και επομένως είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό PP
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 5,9
Βάρος συσκευασίας (kg) 7,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 620 x 430 x 910
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 620 x 430 x 910
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα