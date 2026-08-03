Στιβαρός, ελαφρύς και χωρίς διάβρωση: Το καρότσι μας είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο και εντυπωσιάζει με υψηλής ποιότητας υλικά και χαρακτηριστικά εξοπλισμού. Υπάρχει επίσης η φιλική προς το χρήστη πρέσα σφουγγαρίσματος, οι τροχοί 80 mm, οι προφυλακτήρες, καθώς και ένας κάδος 25 λίτρων σε μπλε χρώμα. Η συρόμενη λαβή στο πλάι επιτρέπει τον ιδιαίτερα απλό χειρισμό του ενιαίου κινητού κάδου - και σε περιορισμένους χώρους.