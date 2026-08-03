Μονός φορητός κάδος με λαβή 25L
Μονός κινητός κάδος από πολυπροπυλένιο εξοπλισμένος με αποτελεσματική και φιλική προς τον χρήστη πρέσα σφουγγαρίσματος. Συμπεριλαμβάνεται κάδος 25 λίτρων σε μπλε χρώμα.
Στιβαρός, ελαφρύς και χωρίς διάβρωση: Το καρότσι μας είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο και εντυπωσιάζει με υψηλής ποιότητας υλικά και χαρακτηριστικά εξοπλισμού. Υπάρχει επίσης η φιλική προς το χρήστη πρέσα σφουγγαρίσματος, οι τροχοί 80 mm, οι προφυλακτήρες, καθώς και ένας κάδος 25 λίτρων σε μπλε χρώμα. Η συρόμενη λαβή στο πλάι επιτρέπει τον ιδιαίτερα απλό χειρισμό του ενιαίου κινητού κάδου - και σε περιορισμένους χώρους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελαφρύ και στιβαρόΜονοκόμματο πλαίσιο βάσης για χαμηλό βάρος και μέγιστη στιβαρότητα.
Εργονομική πλευρική λαβήΓια απλό χειρισμό σε περιορισμένους χώρους. Διευκολύνει τις διαδικασίες έκπλυσης και περιστροφής.
Υψηλή συμβατότηταΣυμβατό με τα κοινά συστήματα tab και pocket.
Φιλικό προς το περιβάλλον
- Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο και επομένως είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,9
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|7,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|620 x 430 x 910
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|620 x 430 x 910
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός