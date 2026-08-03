Καροτσάκι Hotel Classic I
Στιβαρό Καροτσάκι Hotel Classic I με μεγάλη αναδιπλούμενη θήκη απορριμμάτων 120 λίτρων. Το καροτσάκι ξενοδοχείου είναι κατάλληλο για 12 έως 15 δωμάτια και διαθέτει τρία ξύλινα ράφια και πέντε μεγάλες ρόδες.
Οι στενοί χώροι στους ανελκυστήρες ή στους διαδρόμους των ξενοδοχείων δεν αποτελούν αντίπαλο δέος για το Trolley Hotel Classic I. Οι πέντε μεγάλοι περιστρεφόμενοι τροχοί 125 mm το εξασφαλίζουν αυτό. Το στιβαρό καροτσάκι ξενοδοχείου είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό και τον εφοδιασμό έως και 15 δωματίων και είναι πολύ εργονομικό και απαλό για την πλάτη σας στη χρήση. Η μεγάλη αναδιπλούμενη θήκη απορριμμάτων 120 λίτρων προσφέρει αρκετή χωρητικότητα για την απόρριψη των απορριμμάτων και τρία ξύλινα ράφια διευκολύνουν τη μεταφορά και την πρόσβαση στα σκεύη και τα υλικά καθαρισμού. Τα υλικά που δεν σκουριάζουν εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ οι λείες επιφάνειες διευκολύνουν τον καθαρισμό του ίδιου του καροτσιού, όταν χρειάζεται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καλύτερη εργονομίαΠολύ εύκολος χειρισμός και φιλική προς την πλάτη εργασία σε όρθια θέση. Βολική πρόσβαση στις σακούλες απορριμμάτων και τα σκεύη.
Υψηλής ποιότηταςΥλικά υψηλής ποιότητας, χωρίς σκουριά και πολύ στιβαρή σχεδίαση.
Υγιεινός καθαρισμός καροτσιούΟι λείες επιφάνειες διευκολύνουν τον καθαρισμό του ίδιου του καροτσιού, όταν χρειάζεται.
Εύκολη ευελιξία
- Πέντε περιστρεφόμενοι τροχοί επιτρέπουν τον εύκολο ελιγμό σε στενούς χώρους.
Πολύ καλά εξοπλισμένο
- Περιλαμβάνει μεγάλο δοχείο απορριμάτων 120 λίτρων και τρία ξύλινα ράφια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD / CLASSIC
|Χωρητικότητα διάθεσης απορριμμάτων (l)
|120
|Υλικό
|Βαμμένος χάλυβας / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|34
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|36,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1170 x 530 x 1280
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|1170 x 530 x 1280