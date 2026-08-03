Οι στενοί χώροι στους ανελκυστήρες ή στους διαδρόμους των ξενοδοχείων δεν αποτελούν αντίπαλο δέος για το Trolley Hotel Classic I. Οι πέντε μεγάλοι περιστρεφόμενοι τροχοί 125 mm το εξασφαλίζουν αυτό. Το στιβαρό καροτσάκι ξενοδοχείου είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό και τον εφοδιασμό έως και 15 δωματίων και είναι πολύ εργονομικό και απαλό για την πλάτη σας στη χρήση. Η μεγάλη αναδιπλούμενη θήκη απορριμμάτων 120 λίτρων προσφέρει αρκετή χωρητικότητα για την απόρριψη των απορριμμάτων και τρία ξύλινα ράφια διευκολύνουν τη μεταφορά και την πρόσβαση στα σκεύη και τα υλικά καθαρισμού. Τα υλικά που δεν σκουριάζουν εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ οι λείες επιφάνειες διευκολύνουν τον καθαρισμό του ίδιου του καροτσιού, όταν χρειάζεται.