Το καροτσάκι Hotel Classic II είναι ιδανικό για τον καθαρισμό και τον εφοδιασμό 15 έως 18 δωματίων. Με τρία ξύλινα ράφια για εύκολη μεταφορά και εύκολη πρόσβαση στα σκεύη και τα υλικά καθαρισμού, καθώς και αναδιπλούμενη θήκη απορριμμάτων 120 λίτρων, το στιβαρό καροτσάκι ξενοδοχείου είναι πολύ εύκολο στη χρήση, ενώ παράλληλα είναι απαλό για την πλάτη σας. Πέντε μεγάλοι, περιστρεφόμενοι τροχοί 125 mm επιτρέπουν επίσης την εύκολη εκτέλεση ελιγμών - ακόμη και στους πιο στενούς χώρους. Κατασκευασμένο από υλικά που δεν σκουριάζουν με λείες επιφάνειες, εντυπωσιάζει επίσης με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του και τον εύκολο καθαρισμό του καροτσιού, όταν χρειάζεται.