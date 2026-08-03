Καροτσάκι Hotel Classic II
Για τον καθαρισμό 15 έως 18 δωματίων: Το καροτσάκι Hotel Classic II. Καρότσι ξενοδοχείου με μεγάλη πτυσσόμενη θήκη απορριμμάτων 120 λίτρων, τρία ξύλινα ράφια και πέντε μεγάλες ρόδες 125 mm.
Το καροτσάκι Hotel Classic II είναι ιδανικό για τον καθαρισμό και τον εφοδιασμό 15 έως 18 δωματίων. Με τρία ξύλινα ράφια για εύκολη μεταφορά και εύκολη πρόσβαση στα σκεύη και τα υλικά καθαρισμού, καθώς και αναδιπλούμενη θήκη απορριμμάτων 120 λίτρων, το στιβαρό καροτσάκι ξενοδοχείου είναι πολύ εύκολο στη χρήση, ενώ παράλληλα είναι απαλό για την πλάτη σας. Πέντε μεγάλοι, περιστρεφόμενοι τροχοί 125 mm επιτρέπουν επίσης την εύκολη εκτέλεση ελιγμών - ακόμη και στους πιο στενούς χώρους. Κατασκευασμένο από υλικά που δεν σκουριάζουν με λείες επιφάνειες, εντυπωσιάζει επίσης με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του και τον εύκολο καθαρισμό του καροτσιού, όταν χρειάζεται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καλύτερη εργονομίαΠολύ εύκολος χειρισμός και φιλική προς την πλάτη εργασία σε όρθια θέση. Βολική πρόσβαση στις σακούλες απορριμμάτων και τα σκεύη.
Υψηλής ποιότηταςΥλικά υψηλής ποιότητας, χωρίς σκουριά και πολύ στιβαρή σχεδίαση.
Υγιεινός καθαρισμός καροτσιούΟι λείες επιφάνειες διευκολύνουν τον καθαρισμό του ίδιου του καροτσιού, όταν χρειάζεται.
Εύκολη ευελιξία
- Πέντε περιστρεφόμενοι τροχοί επιτρέπουν τον εύκολο ελιγμό σε στενούς χώρους.
Πολύ καλά εξοπλισμένο
- Περιλαμβάνει μεγάλο δοχείο απορριμάτων 120 λίτρων και τρία ξύλινα ράφια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD / CLASSIC
|Χωρητικότητα διάθεσης απορριμμάτων (l)
|120
|Υλικό
|Βαμμένος χάλυβας / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|37,5
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|39,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1270 x 530 x 1280
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|1270 x 530 x 1280