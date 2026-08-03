Καροτσάκι Hotel Classic III
Στον βασικό εξοπλισμό του Trolley Hotel Classic III για 10 έως 12 δωμάτια περιλαμβάνεται μια πτυσσόμενη θήκη απορριμμάτων 120 λίτρων. Καροτσάκι ξενοδοχείου με τρία ξύλινα ράφια και τέσσερις μεγάλες ρόδες.
Το καροτσάκι Hotel Classic III είναι η ιδανική οικονομικά αποδοτική επιλογή για τον καθαρισμό και τον εφοδιασμό 10 έως 12 δωματίων ξενοδοχείου. Πολύ εύκολο στη χρήση όταν στέκεται όρθιο και απαλό για την πλάτη σας, τα τρία ξύλινα ράφια του για τα σκεύη και τα υλικά καθαρισμού, καθώς και η αναδιπλούμενη θήκη απορριμμάτων χωρητικότητας 120 λίτρων ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση. Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας που δεν σκουριάζουν, το πολύ στιβαρό καρότσι ξενοδοχείου εντυπωσιάζει επίσης με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του. Οι λείες επιφάνειες διευκολύνουν τον καθαρισμό του ίδιου του καροτσιού. Το Hotel Classic III χειρίζεται επίσης πολύ εύκολα ακόμη και στους πιο στενούς χώρους, όπως σε ανελκυστήρες ή διαδρόμους, χάρη στους τέσσερις μεγάλους περιστρεφόμενους τροχούς 125 mm.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καλύτερη εργονομίαΠολύ εύκολος χειρισμός και φιλική προς την πλάτη εργασία σε όρθια θέση. Βολική πρόσβαση στις σακούλες απορριμμάτων και τα σκεύη.
Υψηλής ποιότηταςΥλικά υψηλής ποιότητας, χωρίς σκουριά και πολύ στιβαρή σχεδίαση.
Υγιεινός καθαρισμός καροτσιούΟι λείες επιφάνειες διευκολύνουν τον καθαρισμό του ίδιου του καροτσιού, όταν χρειάζεται.
Εύκολη ευελιξία
- Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί επιτρέπουν τον εύκολο ελιγμό σε περιορισμένους χώρους.
Πολύ καλά εξοπλισμένο
- Περιλαμβάνει μεγάλο δοχείο απορριμάτων 120 λίτρων και τρία ξύλινα ράφια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD / CLASSIC
|Χωρητικότητα διάθεσης απορριμμάτων (l)
|120
|Υλικό
|Βαμμένος χάλυβας / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|28,9
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|31,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1070 x 530 x 1280
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|1070 x 530 x 1280