Το καροτσάκι Hotel Classic III είναι η ιδανική οικονομικά αποδοτική επιλογή για τον καθαρισμό και τον εφοδιασμό 10 έως 12 δωματίων ξενοδοχείου. Πολύ εύκολο στη χρήση όταν στέκεται όρθιο και απαλό για την πλάτη σας, τα τρία ξύλινα ράφια του για τα σκεύη και τα υλικά καθαρισμού, καθώς και η αναδιπλούμενη θήκη απορριμμάτων χωρητικότητας 120 λίτρων ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση. Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας που δεν σκουριάζουν, το πολύ στιβαρό καρότσι ξενοδοχείου εντυπωσιάζει επίσης με τη μεγάλη διάρκεια ζωής του. Οι λείες επιφάνειες διευκολύνουν τον καθαρισμό του ίδιου του καροτσιού. Το Hotel Classic III χειρίζεται επίσης πολύ εύκολα ακόμη και στους πιο στενούς χώρους, όπως σε ανελκυστήρες ή διαδρόμους, χάρη στους τέσσερις μεγάλους περιστρεφόμενους τροχούς 125 mm.