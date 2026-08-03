Ελαστικό μάκτρο Kärcher με διπλή λεπίδα από αφρώδες νεοπρένιο για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπών μεταξύ 18 mm και 23 mm. Το μάκτρο πλάτους 55 cm, είναι ιδανικό για την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού και καθαρίζεται πολύ εύκολα.