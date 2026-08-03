Μάκτρο από ελαστικό 55cm
Μάκτρο, πλάτους 55 cm με διπλή λεπίδα από αφρώδες νεοπρένιο.
Ελαστικό μάκτρο Kärcher με διπλή λεπίδα από αφρώδες νεοπρένιο για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπών μεταξύ 18 mm και 23 mm. Το μάκτρο πλάτους 55 cm, είναι ιδανικό για την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού και καθαρίζεται πολύ εύκολα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Πλάτος εργασίας (cm)
|55
|Υλικό
|PP / νεοπρένιο, διογκωμένο
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|550 x 45 x 140
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός