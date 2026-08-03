Μάκτρο δαπέδου 75 cm
Μάκτρο Kärcher, πλάτους 75 cm, με μαύρο διπλό λαστιχένιο χείλος από αφρώδες νεοπρένιο.
Σχεδιασμένο για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπών μεταξύ 18 mm και 23 mm: ελαστικό μάκτρο πλάτους 75 cm από την Kärcher. Χάρη στο διπλό λαστιχένιο χείλος του από μαύρο αφρώδες νεοπρένιο, το υψηλής ποιότητας μάκτρο είναι ιδανικό για την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού και διατηρείται πολύ εύκολα καθαρό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Πλάτος εργασίας (cm)
|75
|Υλικό
|PP / νεοπρένιο, διογκωμένο
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|750 x 140 x 40
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|750 x 140 x 40
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός