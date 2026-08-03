Σχεδιασμένο για χρήση με όλες τις λαβές με διάμετρο οπών μεταξύ 18 mm και 23 mm: ελαστικό μάκτρο πλάτους 75 cm από την Kärcher. Χάρη στο διπλό λαστιχένιο χείλος του από μαύρο αφρώδες νεοπρένιο, το υψηλής ποιότητας μάκτρο είναι ιδανικό για την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού και διατηρείται πολύ εύκολα καθαρό.