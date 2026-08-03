Σύστημα σφουγγαρίσματος με τσέπες και πτερύγια, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού ή με κοντάρι με δεξαμενή. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.