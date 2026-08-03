Frame mop desinfection WDS 40cm

Πλαίσιο WDS για υγρή απολύμανση από πολυαμίδιο.

Σύστημα σφουγγαρίσματος με τσέπες και πτερύγια, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού ή με κοντάρι με δεξαμενή. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εξάρτημα υφάσματος Τσέπες / Πτερύγια
Υλικό PA / Υαλόνημα / PP
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,4
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 x 110
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 110 x 150
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα