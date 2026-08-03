Πλαίσιο Uni System με block system, 40 cm
Πλαίσιο Uni System από πολυαμίδιο με σύστημα Block System.
Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με μικρο-πτερύγια, για χρήση με ρολό, σιαγόνα ή επίπεδη στύφτρα. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εξάρτημα υφάσματος
|Uni System
|Υλικό
|PA / Υαλόνημα / PP
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 110
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 110 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός