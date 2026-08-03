Πλαίσιο Uni System με block system, 40 cm

Πλαίσιο Uni System από πολυαμίδιο με σύστημα Block System.

Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με μικρο-πτερύγια, για χρήση με ρολό, σιαγόνα ή επίπεδη στύφτρα. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εξάρτημα υφάσματος Uni System
Υλικό PA / Υαλόνημα / PP
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,3
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,4
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 x 110
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 110 x 100
Πλαίσιο Uni System με block system, 40 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
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