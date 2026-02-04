Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/20 C καθαρίζει τις επιφάνειες χωρίς κόπο και σχεδόν χωρίς σκόνη χάρη στο φίλτρο, το roller σάρωσης και την πλευρική βούρτσα - είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους. Η απόδοση της επιφάνειας είναι 7 φορές υψηλότερη από ό,τι με μια σκούπα. To roller σάρωσης μπορεί να ρυθμιστεί σε 6 στάδια και, σε συνδυασμό με τη ρυθμιζόμενη πλευρική βούρτσα, επιτυγχάνει βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού σε διαφορετικά δάπεδα. Η ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή ώθησης και το σύστημα Home Base για τη μεταφορά πρόσθετου εξοπλισμού, όπως κουβάδες και συλλέκτες απορριμμάτων, εξασφαλίζουν εργονομική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι τα απορρίμματα μπορούν να απορριφθούν μαζί με τη σκόνη και τη βρωμιά σε ένα μόνο βήμα. Όταν τελειώσει η εργασία, το KM 70/20 C μπορεί να αποθηκευτεί με εξοικονόμηση χώρου στη θέση στάθμευσης.