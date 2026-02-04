Σάρωθρο KM 70/20 C
Σάρωση με ελάχιστη σκόνη σκόνη μέσα και έξω: το εύκαμπτο χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/20 C επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού χάρη στο φίλτρο, το roller σάρωσης και την πλαϊνή βούρτσα.
Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/20 C καθαρίζει τις επιφάνειες χωρίς κόπο και σχεδόν χωρίς σκόνη χάρη στο φίλτρο, το roller σάρωσης και την πλευρική βούρτσα - είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους. Η απόδοση της επιφάνειας είναι 7 φορές υψηλότερη από ό,τι με μια σκούπα. To roller σάρωσης μπορεί να ρυθμιστεί σε 6 στάδια και, σε συνδυασμό με τη ρυθμιζόμενη πλευρική βούρτσα, επιτυγχάνει βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού σε διαφορετικά δάπεδα. Η ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή ώθησης και το σύστημα Home Base για τη μεταφορά πρόσθετου εξοπλισμού, όπως κουβάδες και συλλέκτες απορριμμάτων, εξασφαλίζουν εργονομική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι τα απορρίμματα μπορούν να απορριφθούν μαζί με τη σκόνη και τη βρωμιά σε ένα μόνο βήμα. Όταν τελειώσει η εργασία, το KM 70/20 C μπορεί να αποθηκευτεί με εξοικονόμηση χώρου στη θέση στάθμευσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κυλινδρική και πλευρικές βούρτσες συνεχώς ρυθμιζόμενεςΣταδιακά ρυθμιζόμενη πίεση επαφής για βέλτιστα αποτελέσματα σάρωσης. Η ρύθμιση της πίεσης επαφής μειώνει τη φθορά των κυλίνδρων σάρωσης. Για την προστασία των τριχών, ο κύλινδρος σάρωσης και η πλευρική βούρτσα μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από το φορτίο.
Φίλτρο σκόνηςΤο φίλτρο σκόνης καθαρίζει τον αέρα εξαγωγής και αποτρέπει την εκτόξευση σκόνης κατά το σκούπισμα. Εύκολα προσβάσιμο σύστημα φίλτρων για γρήγορη αντικατάσταση.
Σύστημα Home baseΒολική αποθήκευση πρόσθετου εξοπλισμού, όπως κάδοι και σάκοι απορριμμάτων. Τα εξαρτήματα μπορούν να φυλάσσονται εύχρηστα σε μια τσέπη στη λαβή ώθησης.
Μεγάλο δοχείο απορριμμάτων
- Εργονομική λαβή δοχείου για εύκολο χειρισμό και άδειασμα.
Ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης
- Μέγιστη εργονομία χάρη στις τρεις βαθμίδες ρύθμισης.
- Θέση στάθμευσης με εξοικονόμηση χώρου χάρη στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|χειρωνακτική
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|2800
|Πλάτος εργασίας (mm)
|480
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|700
|Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l)
|45 / 20
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|21
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|26,4
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο ψιλής σκόνης
Εξοπλισμός
- Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, χειροκίνητο
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών, χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων καθώς και χώρων φόρτωσης
- Για τον καθαρισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων
- Για τον καθαρισμό χώρων όπως οι σχολικές αυλές και οι περιβάλλοντες χώροι του δήμου
- Επίσης ιδανικό για μικρότερα συνεργεία και αγροτικές εφαρμογές