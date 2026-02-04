Σάρωθρο KM 70/20 C 2SB
Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού μέσα και έξω: το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/20 C 2SB με 2 πλευρικές βούρτσες εξασφαλίζει εκτεταμένη απόδοση σε μεγάλη επιφάνεια και σκούπισμα σχεδόν χωρίς σκόνη.
Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/20 C 2SB καθαρίζει με 2 πλευρικές βούρτσες και ένα roller σάρωσης. Σε συνδυασμό με τη χειροκίνητη κίνηση, ο καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων γίνεται απλός και αποτελεσματικός: η απόδοση χώρου του KM 70/20 C 2SB είναι 9 φορές υψηλότερη από ό,τι με μια σκούπα. To roller σάρωσης μπορεί να ρυθμιστεί σε 6 βήματα και, σε συνδυασμό με τις ρυθμιζόμενες πλευρικές βούρτσες, επιτυγχάνει βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού σε διαφορετικά δάπεδα. Το χρησιμοποιούμενο φίλτρο καθιστά το σκούπισμα πρακτικά χωρίς σκόνη. Η ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή ώθησης και το σύστημα Home Base για τη μεταφορά πρόσθετου εξοπλισμού, όπως κουβάδες και συλλέκτες απορριμμάτων, εξασφαλίζουν εργονομική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι τα απορρίμματα μπορούν να απορριφθούν μαζί με τη σκόνη και τη βρωμιά σε ένα μόνο βήμα. Όταν τελειώσει η εργασία, το KM 70/20 C 2SB μπορεί να αποθηκευτεί με εξοικονόμηση χώρου στη θέση στάθμευσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κυλινδρική και πλευρικές βούρτσες συνεχώς ρυθμιζόμενεςΣταδιακά ρυθμιζόμενη πίεση επαφής για βέλτιστα αποτελέσματα σάρωσης. Η ρύθμιση της πίεσης επαφής μειώνει τη φθορά των κυλίνδρων σάρωσης. Για την προστασία των τριχών, ο κύλινδρος σάρωσης και η πλευρική βούρτσα μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από το φορτίο.
Φίλτρο σκόνηςΤο φίλτρο σκόνης καθαρίζει αποτελεσματικά τον αέρα εξαγωγής και αποτρέπει την εκτόξευση σκόνης κατά το σκούπισμα. Εύκολα προσβάσιμο σύστημα φίλτρων για γρήγορη αντικατάσταση.
Σύστημα Home baseΒολική αποθήκευση πρόσθετου εξοπλισμού, όπως κάδοι και σάκοι απορριμμάτων. Τα εξαρτήματα μπορούν να φυλάσσονται εύχρηστα σε μια τσέπη στη λαβή ώθησης.
Μεγάλο δοχείο απορριμμάτων
- Εργονομική λαβή δοχείου για εύκολο χειρισμό και άδειασμα.
Ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης
- Μέγιστη εργονομία χάρη στις τρεις βαθμίδες ρύθμισης.
- Θέση στάθμευσης με εξοικονόμηση χώρου χάρη στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|χειρωνακτική
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|3920
|Πλάτος εργασίας (mm)
|480
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|700
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|980
|Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l)
|45 / 20
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|22
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|22
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|27,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|989 / 800 / 416
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο ψιλής σκόνης
Εξοπλισμός
- Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, χειροκίνητο
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών, χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων καθώς και χώρων φόρτωσης
- Για τον καθαρισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων
- Για τον καθαρισμό χώρων όπως οι σχολικές αυλές και οι περιβάλλοντες χώροι του δήμου
- Επίσης ιδανικό για μικρότερα συνεργεία και αγροτικές εφαρμογές