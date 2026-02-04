Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/20 C 2SB καθαρίζει με 2 πλευρικές βούρτσες και ένα roller σάρωσης. Σε συνδυασμό με τη χειροκίνητη κίνηση, ο καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων γίνεται απλός και αποτελεσματικός: η απόδοση χώρου του KM 70/20 C 2SB είναι 9 φορές υψηλότερη από ό,τι με μια σκούπα. To roller σάρωσης μπορεί να ρυθμιστεί σε 6 βήματα και, σε συνδυασμό με τις ρυθμιζόμενες πλευρικές βούρτσες, επιτυγχάνει βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού σε διαφορετικά δάπεδα. Το χρησιμοποιούμενο φίλτρο καθιστά το σκούπισμα πρακτικά χωρίς σκόνη. Η ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή ώθησης και το σύστημα Home Base για τη μεταφορά πρόσθετου εξοπλισμού, όπως κουβάδες και συλλέκτες απορριμμάτων, εξασφαλίζουν εργονομική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι τα απορρίμματα μπορούν να απορριφθούν μαζί με τη σκόνη και τη βρωμιά σε ένα μόνο βήμα. Όταν τελειώσει η εργασία, το KM 70/20 C 2SB μπορεί να αποθηκευτεί με εξοικονόμηση χώρου στη θέση στάθμευσης.