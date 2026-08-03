Το compact βιομηχανικό σάρωθρο KM 85/50 W Bp Pack εντυπωσιάζει με τον εξαιρετικό βασικό εξοπλισμό. Για παράδειγμα, το μηχάνημα συνοδεύεται από δισκόφρενο, μπαταρία και φορτιστή μπαταρίας. Το μεγάλο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαρισμό μέσω διπλής ξύστρας επιτρέπει ουσιαστικά εργασία χωρίς σκόνη, ενώ η πλωτή κεντρική βούρτσα επιτρέπει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού και σε δυσμενές έδαφος και σε περίπτωση μεγάλων όγκων ρύπων. Οι χρήστες επωφελούνται από την πολύ βολική και διαισθητική ιδέα λειτουργίας με κίνηση πρόσφυσης προς τα εμπρός και προς τα πίσω με απλό πάτημα ή τράβηγμα της λαβής ώθησης, καθώς και από πρακτικές λεπτομέρειες, όπως η βάση τοποθέτησης Kärcher για τη μεταφορά άλλων εργαλείων καθαρισμού. Το στιβαρό μηχάνημα με περιστρεφόμενη πλαϊνή βούρτσα και πλαίσιο διπλού τοιχώματος είναι ιδανικό για σκληρές εφαρμογές. Επίσης, η απλή, χωρίς εργαλεία αλλαγή της κύριας βούρτσας και του φίλτρου σάρωθρου, καθώς και η απόδοση υψηλής επιφάνειας έως και 4725 m²/h (με προαιρετική πλαϊνή βούρτσα στα αριστερά), ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις στο βιομηχανικό περιβάλλον.