TankPro Cleaner, alkaline RM 875, 20l

TankPro Cleaner, αλκαλικό RM 875 για σχολαστικό καθαρισμό βαρέων ελαίων και γράσων σε π.χ. δεξαμενές, σιλό ή δοχεία. Μειωμένος σχηματισμός αφρού, ισχυρή και απαλή δράση καθαρισμού.