TankPro Cleaner, alkaline RM 875, 20l

TankPro Cleaner, αλκαλικό RM 875 για σχολαστικό καθαρισμό βαρέων ελαίων και γράσων σε π.χ. δεξαμενές, σιλό ή δοχεία. Μειωμένος σχηματισμός αφρού, ισχυρή και απαλή δράση καθαρισμού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 13
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 23,4
Προϊόν
  • Ισχυρό, αλκαλικό καθαριστικό για συστήματα εσωτερικού καθαρισμού δεξαμενών
  • Ενεργό καθαριστικό ρύπων για την αποτελεσματική αφαίρεση υπολειμμάτων τροφίμων
  • Απομακρύνει αποτελεσματικά υπολείμματα τροφίμων, όπως ζάχαρη, κρόκο αυγού, λάδια, λίπη, σοκολάτα
  • Με αναστολείς διάβρωσης για απαλό καθαρισμό ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου
  • Χωρίς χρωστικές ή αρώματα
  • Για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
  • Θερμικά σταθερό κατά την εφαρμογή έως και τους 90°C
  • Χαμηλού αφρισμού
TankPro Cleaner, alkaline RM 875, 20l
TankPro Cleaner, alkaline RM 875, 20l
TankPro Cleaner, alkaline RM 875, 20l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Κίνδυνος
  • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
  • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
  • P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
  • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
  • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πεδία εφαρμογής
  • Βυτιοφόρο
  • Σιλοφόρο όχημα / Δεξαμενή σιλό
  • Δεξαμενή IBC (Intermediate Bulk Container)
  • Κάδος ISO
Εξαρτήματα