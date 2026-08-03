TankPro Cleaner, alkaline RM 875, 20l
TankPro Cleaner, αλκαλικό RM 875 για σχολαστικό καθαρισμό βαρέων ελαίων και γράσων σε π.χ. δεξαμενές, σιλό ή δοχεία. Μειωμένος σχηματισμός αφρού, ισχυρή και απαλή δράση καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|13
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|23,4
Προϊόν
- Ισχυρό, αλκαλικό καθαριστικό για συστήματα εσωτερικού καθαρισμού δεξαμενών
- Ενεργό καθαριστικό ρύπων για την αποτελεσματική αφαίρεση υπολειμμάτων τροφίμων
- Απομακρύνει αποτελεσματικά υπολείμματα τροφίμων, όπως ζάχαρη, κρόκο αυγού, λάδια, λίπη, σοκολάτα
- Με αναστολείς διάβρωσης για απαλό καθαρισμό ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου
- Χωρίς χρωστικές ή αρώματα
- Για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
- Θερμικά σταθερό κατά την εφαρμογή έως και τους 90°C
- Χαμηλού αφρισμού
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πεδία εφαρμογής
- Βυτιοφόρο
- Σιλοφόρο όχημα / Δεξαμενή σιλό
- Δεξαμενή IBC (Intermediate Bulk Container)
- Κάδος ISO