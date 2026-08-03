VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 20l

Ενεργό, συμβατό με κερί σαμπουάν για καθαρισμό με βούρτσες σε αυτόματα πλυντήρια. Χάρη στον ειδικό συνδυασμό δραστικών ουσιών βελτιώνει την ολίσθηση των βουρτσών ώστε να προστατεύει την επιφάνεια του οχήματος και να την προετοιμάζει με ιδανικό τρόπο για την επεξεργασία με το κερί γυαλίσματος Gloss Dryer Nano RM 832. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.