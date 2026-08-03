VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 20l
Ενεργό, συμβατό με κερί σαμπουάν για καθαρισμό με βούρτσες σε αυτόματα πλυντήρια. Χάρη στον ειδικό συνδυασμό δραστικών ουσιών βελτιώνει την ολίσθηση των βουρτσών ώστε να προστατεύει την επιφάνεια του οχήματος και να την προετοιμάζει με ιδανικό τρόπο για την επεξεργασία με το κερί γυαλίσματος Gloss Dryer Nano RM 832. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|9
|Βάρος (kg)
|20,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|21,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|250 x 250 x 440
Προϊόν
- Αποτελεσματικό σαμπουάν βούρτσας με βάση τη νανοτεχνολογία
- Αφαιρεί με αξιοπιστία λεκέδες από γράσο, λάδι, εκπομπές και έντομα
- Δημιουργήστε μια επιφάνεια νανοδομής για επακόλουθη επεξεργασία με στεγνωτήρα γυαλίσματος NANO RM 832 ASF
- Ως αποτέλεσμα, έχει ήδη υδατοαπωθητικό αποτέλεσμα
- Βοηθά την ολισθαίνουσα τριβή των βουρτσών και, επομένως, προστατεύει την επιφάνεια του οχήματος
- Μειώνει σημαντικά τον βαθμό της επακόλουθης προσκόλλησης ακαθαρσιών στις βούρτσες
- Είναι συμβατό με κερί και έτσι εμποδίζει τον σχηματισμό γραμμών στην επικαλυμμένη επιφάνεια
- Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
- Χωρίς NTA
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P280a Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Πεδία εφαρμογής
- καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.
- Αυτοκίνητα