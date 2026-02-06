La potente batteria di ricambio agli ioni di litio per tutti i modelli di aspirapolvere VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax e VC 7 Signature Line può prolungare l'autonomia fino a 50 minuti senza dover interrompere la ricarica. Se la prima batteria è scarica, è possibile rimuoverla in modo rapido e semplice con uno sblocco a due pulsanti prima di inserire la batteria di ricambio. In questo modo si può tornare subito ad aspirare. Un display a LED a 3 livelli fornisce informazioni sul livello di carica. Pratico e conveniente: la batteria di ricambio può essere caricata separatamente, per cui l'interruzione del lavoro è breve.