Batteria VC 6/7 Cordless OF/YM
Questa batteria di ricambio offre 50 minuti di autonomia aggiuntiva per gli aspirapolvere: VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax e VC 7 Signature Line.
La potente batteria di ricambio agli ioni di litio per tutti i modelli di aspirapolvere VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax e VC 7 Signature Line può prolungare l'autonomia fino a 50 minuti senza dover interrompere la ricarica. Se la prima batteria è scarica, è possibile rimuoverla in modo rapido e semplice con uno sblocco a due pulsanti prima di inserire la batteria di ricambio. In questo modo si può tornare subito ad aspirare. Un display a LED a 3 livelli fornisce informazioni sul livello di carica. Pratico e conveniente: la batteria di ricambio può essere caricata separatamente, per cui l'interruzione del lavoro è breve.
Caratteristiche e vantaggi
Il display LED a tre stadi funge da indicatore intuitivo del livello della batteria
La ricarica è possibile indipendentemente dalla memoria del dispositivo.
Potente cella agli ioni di litio
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con imballo (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|149 x 83 x 49