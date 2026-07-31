Caricatore auto per EDI 4
Sempre pronti all'uso! Con il caricabatterie per auto puoi caricare i tuoi dispositivi portatili: il raschiaghiaccio elettrico EDI 4 e l'idropulitrice Mobile Outdoor Cleaner OC3.
Il caricabatterie per auto di Kärcher carica il raschiaghiaccio elettrico EDI 4e il Mobile Outdoor Cleaner OC3 tramite l'accendisigari da 12 volt dell'auto. In questo modo entrambi gli apparecchi possono essere caricati facilmente tramite la batteria dell'auto anche in viaggio e sono sempre pronti all'uso. Il caricabatterie per auto garantisce quindi una maggiore comodità e flessibilità.
Caratteristiche e vantaggi
Con connessione per accendisigari standard dell'auto
- Per un comodo collegamento in auto
Pronto all'uso anche quando si viaggia
- Tempo di funzionamento della batteria sempre sufficiente, grazie alla possibilità di caricare tramite la batteria dell'auto.
- Maggiore flessibilità, indipendentemente dalla presa di corrente.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|100 x 24 x 24