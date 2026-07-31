Il caricabatterie per auto di Kärcher carica il raschiaghiaccio elettrico EDI 4e il Mobile Outdoor Cleaner OC3 tramite l'accendisigari da 12 volt dell'auto. In questo modo entrambi gli apparecchi possono essere caricati facilmente tramite la batteria dell'auto anche in viaggio e sono sempre pronti all'uso. Il caricabatterie per auto garantisce quindi una maggiore comodità e flessibilità.