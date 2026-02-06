Tutti i modelli VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax possono essere riposti nella docking station per risparmiare spazio ed evitare che si ribaltino. Il montaggio a parete non è necessario. Oltre a tenere in posizione l'aspirapolvere senza filo, ha anche spazio per gli accessori. Quindi, questi sono sempre puliti e ordinati e sempre rapidamente a portata di mano. Il caricabatteria per l'aspirapolvere può anche essere collegato alla stazione di parcheggio, in questo modo la batteria viene caricata automaticamente quando il dispositivo è parcheggiato. Per utilizzare la stazione di parcheggio indipendente, è necessaria una staffa da parete aggiuntiva, inclusa con i modelli VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax. Questo è collegato alla stazione di parcheggio. La fornitura della stazione di parcheggio non comprende un supporto a parete aggiuntivo.