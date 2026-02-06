Docking station
La docking station è compatibile con tutti i modelli di aspirapolvere VC.
Tutti i modelli VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax possono essere riposti nella docking station per risparmiare spazio ed evitare che si ribaltino. Il montaggio a parete non è necessario. Oltre a tenere in posizione l'aspirapolvere senza filo, ha anche spazio per gli accessori. Quindi, questi sono sempre puliti e ordinati e sempre rapidamente a portata di mano. Il caricabatteria per l'aspirapolvere può anche essere collegato alla stazione di parcheggio, in questo modo la batteria viene caricata automaticamente quando il dispositivo è parcheggiato. Per utilizzare la stazione di parcheggio indipendente, è necessaria una staffa da parete aggiuntiva, inclusa con i modelli VC 6 Cordless ourFamily e VC 7 Cordless yourMax. Questo è collegato alla stazione di parcheggio. La fornitura della stazione di parcheggio non comprende un supporto a parete aggiuntivo.
Caratteristiche e vantaggi
Funzione di ricarica integrata
- Il caricabatterie dell'aspirapolvere senza filo può essere integrato nella stazione di parcheggio.
- La batteria dell'aspirapolvere viene caricata automaticamente nella stazione di parcheggio.
- L'aspirapolvere è pronto per l'uso in qualsiasi momento.
Stoccaggio ottimale del dispositivo e degli accessori senza necessità di montare la stazione di parcheggio sulla parete
- Archiviazione salvaspazio, sicura e flessibile.
- Gli accessori per l'aspirapolvere senza filo possono essere facilmente fissati alla stazione di parcheggio autoportante.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|2,9
|Peso con imballo (kg)
|4,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|324 x 303 x 938