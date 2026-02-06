Filtro HEPA per aspirapolvere
Grazie al filtro igienico HEPA (EN 1822:1998), l'aria di scarico dell'aspirapolvere è più pulita dell'aria ambiente.
Il filtro igienico HEPA (EN 1822:1998) filtra dall'aria in modo affidabile e sicuro lo sporco più fine, come il polline o le particelle che provocano allergie. È così efficiente che l'aria di scarico dell'aspirapolvere è più pulita dell'aria nella rispettiva stanza. Si consiglia di sostituire il filtro una volta all'anno. Il filtro HEPA 12 hygiene è compatibile con gli apparecchi VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.
Caratteristiche e vantaggi
Filtro a maglia fine
- Filtra in modo affidabile lo sporco più fine, come il polline e altre particelle che provocano allergie.
Facile da cambiare
- Facile e veloce da sostituire grazie al supporto magnetico.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|90 x 50 x 50
