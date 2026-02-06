Il filtro igienico HEPA (EN 1822:1998) filtra dall'aria in modo affidabile e sicuro lo sporco più fine, come il polline o le particelle che provocano allergie. È così efficiente che l'aria di scarico dell'aspirapolvere è più pulita dell'aria nella rispettiva stanza. Si consiglia di sostituire il filtro una volta all'anno. Il filtro HEPA 12 hygiene è compatibile con gli apparecchi VC 6 Cordless (Premium) ourFamily e VC 7 Cordless yourMax.